Las dos caras del Madrid de Lopetegui

En estas últimas semanas, no hay una metáfora más fácil para comparar con el Real Madrid que la del Doctor Jekyll y Mr Hide. En apenas tres partidos, el equipo de Lopetegui ha mostrado dos caras bien diferenciadas y sin ningún tipo de similitud. Es complicado entender el por qué un equipo es capaz de realizar un auténtico partidazo y una semana justo después caer en una debacle impropia de un campeón de Europa.

Espectáculo ante la Roma

Esta montaña rusa de sensaciones comenzó en un encuentro de Champions. Quizá precisamente por tratarse de esta competición se pudo ver a un Real Madrid tan dominador y apabullante que no dejó ni un solo respiro a la Roma. Sigue siendo inexplicable la manera en que el conjunto madridista se transforma cada vez que saltan al terreno de juego y suena el bello himno de la competición más importante de clubes. La presión tras pérdida, la velocidad con la movía el balón y la enorme cantidad de llegadas que protagonizó el Madrid durante ese encuentro desencadenó en una cascada de elogios. Portadas de todo el mundo resaltaban el buen juego de este nuevo Madrid de Julen Lopetegui. Fue uno de los mejores encuentros que el público del Santiago Bernabéu había visto en los últimos tiempos. Quién sabe si fueron esos elogios sumados a la ostentosidad de una gala ‘The Best’ inundada de premios madridistas lo que pudo descentrar al equipo blanco que se vio en la cima.

Tres días después, los de Lopetegui ya comenzaron a dar una sensación de que algo había cambiado. Fue en el partido de Liga ante el Espanyol en el que consiguió una ajustada victoria por un solo gol de diferencia y sufriendo hasta al final. Todo se achacó a las rotaciones y que se trataba de un partido de ‘entreguerras’ que precedía a las batallas del Pizjuán y del derbi que se avecinaban en la siguiente semana.

Gareth Bale controla el balón en el partido ante la Roma/ Foto: Vavel

Debacle en el Pizjuán

Pero justo ahí, llegó la debacle total. El conjunto blanco no solo mostró otra imagen, sino que fue su peor cara de lo que lleva de temporada. La primera mitad del Pizjuán fue bochornosa. 3-0 al descanso y pudieron ser más de no ser por la falta de acierto rival y alguna que otra buena parada de Courtois. En la segunda mitad lo intentó, pero lo más preocupante fue la sensación de impotencia que ofrecía. El equipo que hace una semana maravilló ante la Roma, era incapaz de sacudirse la presión del Sevilla. Esta vez no había excusas. El Barcelona había perdido y el Pizjuán es uno de los campos más difíciles para el Real Madrid de todo España, y para muestra solo hace falta mirar los resultados en los últimos siete años.

Ahora llega el derbi y el aficionado madridista espera con ansía y con cierta preocupación qué cara verá del su equipo el sábado. Un partido vital para que las cosas no empiecen a torcerse desde octubre, como ya sucediera la pasada temporada. Será uno de los rivales que más veces han puntuado en el Bernabéu en los últimos cinco años. Una derrota ante el Atlético tornaría el ambiente en algo bastante turbio. Si quiere pasar página y demostrar que la verdadera cara del Real Madrid es la de competiciones europeas, el partido del sábado se antoja vital.