Previa Real Sociedad - Valencia: ansiedad más que necesidad

El partido del sábado se convierte en una final para ambos equipos en Anoeta. La Real de Asier Garitano no sabe lo que es ganar en el Nuevo Estadio de Anoeta, y el martes se dejó dos puntos en Liga al empatar a dos contra el Rayo, después de ir ganando 0-1 y dejarse remontar teniendo errores defensivos graves. Les falta solidez y más orden para cortar la cantidad de goles recibidos en Liga, un total de nueve en seis jornadas.

Gerónimo Rulli está siendo uno de los señalados. El portero argentino está en su mejor momento de forma, y se encuentra en un mar de dudas, la afición le silba por sus actuaciones y fallar en el primer gol ante el Rayo, no blocando el balón y dejando un balón suelto en el área. El técnico de Bergara parece que cuenta con él, y quiere darle un voto de confianza, pero otro mal partido sería un últimatum para Rulli.

A los realistas les falta tener más llegadas al ataque y dominar en en los partidos de casa. Son muy blandos en defensa, no tienen fluidez en el juego y además no definen ni cierran los partidos, tienen una efectividad baja de cara a portería. Llega el Valencia necesitado de puntos y que recupera a Parejo, y jugarán Kondogbia y Garay tres pilares para el esquema de Marcelino.

Primera victoria en el Nuevo Anoeta

Asier Garitano jugará al despiste con los aficionados y el entrenador rival. Se espera algún cambio en el once respecto al partido contra el Rayo como la entrada de Willian José que marcó el empate a dos sustituyendo a Pardo, y fue el que permitió puntuar a la Real en casa. Para conseguir la primera victoria en el Nuevo Anoeta, la plantilla txuri urdin deberá mejorar su imagen, proponer más y dominar. Para ello, no se descartan cambios en el once. Rulli podría dejar su hueco a Moyá, después de no terminar de dar crédito a Garitano por sus actuaciones, dejando dudas y mostrándose inseguro bajo palos.

Rulli podría quedarse en el banquillo.| Foto: La Liga

Contra el Valencia Garitano podría introducir una variación en la porteríaa, apostando por Moyá en el once titular en detrimento de Rulli, al recibir las críticas de la afición por sus errores de concentración y no dar seguridad a la defensa. En la sala de máquinas Illarramendi entraría en sustitución de Zubeldia, para dar equilibrio a la defensa y ser el organizador del juego, siendo un futbolista vital para las aspiraciones europeas. En la línea ofensiva Oyarzabal y Merino son fijos para el técnico de Bergara y entre Bautista y Pardo se jugarán un puesto.

Ahondar la crisis en Anoeta y ganar su primer partido fuera

El Valencia visitará Anoeta con la necesidad de ganar para salir de los puestos de abajo en la clasificación. Marcelino recupera a Parejo, que no jugó contra el Celta al estar sancionado, y pondrá a su once de gala buscando la primera victoria fuera de casa. Se esperan tres cambios por decisión técnica y lesión en el once, además de las rotaciones por jugar partido entresemana y disputar el martes la segunda jornada en la clasificación de la Champions. Vezo entrará en el once en el lateral derecho por el lesionado Piccini, Lato disputará sus primeros minutos y Parejo vuelve tras un partido de sanción. Además, Garay no estará en Anoeta y jugará Murillo en su lugar.

Guedes- Batsuahyi la dupla que amenaza Anoeta. | Foto: La Liga

El objetivo de Marcelino es ganar en Anoeta para recuperar la confianza, al haber jugado estas seis primeras jornadas por debajo del nivel y estar mirando a los puestos de descenso. No han ganado ningún partido en Liga, han conseguido cinco empates, y una derrota, y fuera de casa solo han logrado dos puntos de nueve, un balance muy pobre para un equipo que compite para clasificarse por segunda vez a la Champions. Sacar tres puntos en Anoeta daría un impulso al Valencia para creer más en sí mismo.

Asier Garitano no se fía del Valencia

Asier Garitano ha comparecido esta mañana en rueda de prensa previa al partido contra el Valencia (sábado a las 13:00 horas). El entrenador bergaratarra no ha desvelado si jugara Moyá o Rulli en el once pero parece que cambiará de portero: "Sí tengo decido quien va a jugar, pero no lo voy a decir. ¿Cómo lo decido? Por el día a día, por el momento en el que estamos, por lo que veo es mejor para el equipo...", ha respondido.

Por su parte, ha argumentado porque ha convocado a Sandro para el partido de mañana. "Se ha incorporado hoy al grupo y lo ha hecho con muy buenas sensaciones, podría debutar mañana si lo considero oportuno. La motivación y la ilusión hacen que esté disponible y apto para jugar", ha relatado. Respecto al rival, Garitano no se fía del mal momento de forma y la situación clasificatoria del Valencia: "Espero un equipo muy intenso, con jugadores determinantes en todas las líneas, y que tienen el mismo entrenador que la pasada temporada. No es lógico que no haya ganado ningún partido en Liga teniendo a muy buenos jugadores", ha destacado.

Marcelino quiere ganar en Anoeta para darle la vuelta a la situación

Marcelino sabe la importancia y obligación de ganar en Anoeta para darle la vuelta a la situación y mirar hacia arriba. El técnico asturiano que no se sentará en el banquillo al cumplir su ciclo de sanción de dos encuentros cree que los resultados llegarán: "A base de trabajo, esfuerzo, constancia y perseverar en lo que hacemos bien, nos va a llevar a la victoria. A veces el fútbol tiene situaciones inexplicables, y no hay explicación lógica de que no hayamos ganado", ha indicado.

Tiene conciencia de lo complejidad que supone ganar a la Real en el Nuevo Anota, teniendo más cerca a la afición y como aprieta, aparte del potencial del conjunto realista: "La Real Sociedad es un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles. En su campo a pesar de no ganar se hace fuerte y juega muy bien los partidos", ha resaltado.

Convocatoria

Garitano ha facilitado la lista de convocados frente al Valencia. La única novedad es el alta competitiva de Sandro Ramírez, que entra en la lista 18 jugadores para recibir al Valencia. Estos 18 jugadores son parte de la convocatoria: Rulli, Moyá, Zaldua, Héctor Moreno, Aritz, Gorosabel, Rodrigues, Navas, Illarramendi, Zubeldia, Merino, Pardo, Zurutuza, Sangalli, Oyarzabal, Willian José, Bautista y Sandro.

Convocatoria de la Real contra el Valencia. | Foto: Real Sociedad

Marcelino viaja en la expedición que llega hoy a la noche a San Sebastián para jugar mañana en Anoeta con estos 18 futbolistas. Causan baja médica Piccini y Gayá, y son baja por decisión técnica Garay y Santi Mina. La convocatoria la conforman estos 18 jugadores: Jaume, Neto, Vezo, Diakhaby, Murillo, Gabriel Paulista, Lato, Parejo, Coquelin, Wass, Kondogbia, Carlos Soler, Ferran, Cheryshev, Guedes, Rodrigo, Gameiro y Batshuayi.

Convocatoria del Valencia para visitar Anoeta. | Foto: Valencia CF

Posibles alineaciones: