Pablo Machín: "Percibo una afición inteligente"

El entrenador sevillista quiso remarcar que ya están con la mente puesta al completo en el partido que se disputará este Sábado 29 de septiembre a las 18:30, dejando como anécdota el increíble resultado conseguido el pasado Miércoles en el partido frente al Real Madrid CF “Hay que cambiar el chip porque el halago debilita. Es algo que se han ganado con un partidazo ante el campeón de Europa, pero volvemos a la realidad, la de currárselo sin flashes y con la actitud y el cuerpo a cuerpo mandando mucho”.

Pablo Machín quiso darle la importancia que merece el partido de la jornada número 7, admitiendo la exigencia de tal encuentro: “Sabemos lo que es padecer al Eibar y el año pasado creo que no se entró allí con la predisposición necesaria, porque nada más empezar encajaron el gol y eso nos tiene que servir para ir prevenidos. Va a ser un partido luchado y competido porque tenemos que minimizar sus virtudes y potenciar las nuestras".

Además, quiso recordar que las dificultades que la plantilla tiene, debido al déficit de descanso que tiene con respecto a la plantilla rival donde además le gustaría darles el descanso que a su criterio se merecen. Pero el problema de peso se encuentra en las lesiones, admitiendo que la plantilla se le queda corta, no por su calidad si no por el número, donde tiene poco margen para buscar soluciones y alternativa, admitiendo que será su mayor condicionante.

Machín hace hincapié en su pensamiento de centrarse en el partido más próximo: "Damos prioridad al partido que tenemos, es algo que siempre me oís. Queremos ganar todos los partidos y en Europa hemos empezado bien. Mañana iremos a competir de la mejor manera y luego en Europa, según estén los jugadores, veremos”.

Una de las dudas más importante reside en el carril izquierdo, Arana que acabó el partido con unas molestias, ha sido convocado pero con posibilidad de que se quede en el banquillo, Aleix Vidal sigue recuperándose de su lesión en el abductor derecho, y las alternativas que ha estudiado son colocar a Sarabia, donde ya jugó con Sampaoli en dicha posición, o Nolito donde ya jugó unos minutos frente al Real Madrid CF, y remarcó que pensó en el canterano Javi Vázquez, del cual admira buenas condiciones pero se encuentra lesionado.

También tuvo tiempo para alabanzas para algunos de sus futbolistas, como su creencia en las capacidades de André Silva para mantenerse en el ranking de los máximos goleadores: “Hoy por hoy lo está disputando y si lo ha podido hacer, sería una excelente noticia que siguiera así. Eso significará que nos va muy bien, porque si no es que estaremos haciendo las cosas muy mal en defensa. Con tantos goles a favor debemos estar arriba”.

También confesó la motivación de su discurso post-partido que fueron filtradas donde hacía mención del trabajo de Thomas Vaclik tras una dura situación personal: "Hay situaciones que tienen más repercusión. Salió un vídeo del final del partido, es una charla habitual y era lógico que tuviera un gesto a un compañero que lo había pasado mal. Los que somos padres sabemos lo que conlleva. Él mostró todo su empeño en jugar, le dije que decidiera él, que estuviera tranquilo, pero él lo tenía claro. Es un jugador importante, él nos ayudó y lo lógico era agradecérselo independientemente de cómo fuera el partido”.

Repasó la situación que se vive con la afición y la valoración de estos con el trabajo del técnico: “El entrenador es el mismo ante el Getafe y el Madrid. Los jugadores tienen más confianza y al entrenador quizás se le ve de otra forma, pero siempre he confiado en mí mismo y tenía claro que estaba capacitado para el trabajo. Sigo pensando igual y si esta afición no es la mejor de España, es una de las mejores. El fútbol en Sevilla se vive así y me gusta, porque además percibo una afición inteligente”.

También hablo de la recuperación de los lesionados y la implicación de estos: "Si fuera por Mercado y Escudero y sus ganas, habrían estado ante el Real Madrid, pero las lesiones y más aún las traumáticas, necesitan un tiempo para consolidar el hueso. La ventaja de ambos es que al ser el brazo, pueden trabajar aunque no realicen el gesto natural. No llegarán para esta semana, pero yo me centro en lo que tengo y cuando me digan que están al 100%, ya veré”.