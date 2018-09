Los 18 para Ipurúa

Pablo Machín ha facilitado a los medios en la mañana del viernes 28 de septiembre la lista oficial de los jugadores que viajaran a el País Vasco para enfrentarse a la SD Eibar, con la intención de llevarse el partido, y también de quitarse el mal sabor de boca que dejo en la entidad la última visita a Ipurúa que se cobró en un 5 a 0 para los locales. Cierto queda que el Sevilla del actual técnico Pablo Machín se distingue en mucho al Sevilla de Montella que acudió a dicho partido.

La lista proporcionada por el soriano no difiere mucho con la que realizó para el partido contra el Real Madrid, solo un nombre, Borja Lasso, se ha caído de esta y entra en su lugar el central canterano del Sevilla atlético Juan Berrocal.

Borja Lasso aún no se ha ganado la confianza del técnico, pese a que si apareciera en pretemporada antes de su lesión, no ha debutado ni se espera su debut pronto, pese a que solo haya tres centrocampistas Banega, Roque Mesa y el reconvertido Mudo Vázquez

Una de las dudas era si Arana, que salió sustituido con molestias y sobrecargas en el anterior partido, podría llegar a estar disponible para el partido, y así parece.

Aleix vidal que se calló de la convocatoria para el pasado encuentro, no se ha recuperado de su repentina lesión en el abductor derecho, y sigue sin entrar en la convocatoria pese al déficit de carrileros en la plantilla.

Mercado y escudero completaron las sesiones de entrenamientos del pasado jueves, pero aún no han completado su rehabilitación al completo por lo cual, y hasta que no estén recuperados al 100% no podrán volver a formar parte de la plantilla activa, pese a las ganas de volver al terreno de juego de ambos futbolistas.

La lista completa proporcionada por el Sevilla FC es: Vaclík, Sergi Gómez, Kjaer, Carriço, Roque Mesa, Nolito, Ben Yedder, Banega, André Silva, Juan Soriano, Muriel, Jesús Navas, Sarabia, Quincy Promes, Franco Vázquez, Arana, Gnagnon y Berrocal.