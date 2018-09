Previa Real Betis - CD Leganés: prueba de pegada ante un Leganés cargado de moral

El Benito Villamarín acogerá mañana el duelo correspondiente a la séptima jornada que medirá al Real Betis y al Club Deportivo Leganés. Los de Quique Setién lucharán por conseguir su segunda victoria consecutiva para encaramarse a los puestos altos de la tabla, así como para cosechar su séptimo partido sin conocer la derrota entre Liga y Europa League.

El Leganés, en cambio, buscará sacar algo positivo de su visita al feudo heliopolitano. Los pepineros son penúltimos con 4 puntos de 18 posibles, pero llegan con las moral por las nubes tras tumbar al Barcelona (2-1) el pasado miércoles.

Los verdiblancos, sólidos en defensa y poco productivos en ataque

Si a principios de 2018 nos llegan a decir que nueve meses después el Betis iba a ser uno de los mejores equipos en defensa y de los peores en ataque nadie lo hubiese creído. Y es que los de Quique Setién han sufrido una transformación muy llamativa en estos términos.

Mientras en el pasado mes de enero el Betis era el sexto mejor equipo en ataque y el tercero peor en tareas defensivas, hoy día es el tercero peor en cuestiones ofensivas y el cuarto mejor en la zaga. Sin duda, algo que nadie habría esperado y más teniendo en cuenta que el Betis ha mantenido la filosofía de juego que tanto éxito le dio la pasada campaña.

Las razones que han llevado a este cambio son varias. Primeramente, es cierto que el Betis a día de hoy es un conjunto muy serio en la parcela defensiva. El sistema que utiliza Setién desde febrero compuesto por tres defensas centrales y dos carrileros ha dado empaque y consistencia al equipo. Cada vez más lejanos quedan esos primeros encuentros de la pasada campaña en los que los verdiblancos sufrían sobremanera cada vez que el rival iniciaba una jugada de peligro. Además, los centrales están a un nivel estratosférico y da igual quien juegue que cualquiera rinde óptimamente.

Sin embargo, no está encontrando esa facilidad que tuvo para ver puerta durante todo el curso anterior. Y no es por ocasiones, ni mucho menos, porque el Betis no está teniendo muchos problemas en crearlas, sino porque hasta ahora el gol se le ha mostrado esquivo. Solo cinco tantos en las seis jornadas que se llevan disputadas es un bagaje quizás un tanto pobre para un equipo que tiene plantilla más que suficiente para volver a finalizar en puestos europeos a final de campaña. En cualquier caso, si se mantiene igual de incisivo para tirar a puerta todo indica que los goles acabarán llegando.

El Leganés, a aprovechar el estado de euforia propiciado tras la victoria ante el Barcelona

El cuadro pepinero ha protagonizado el peor arranque liguero de su pequeña historia en Primera División. Tras lograr la gesta de la salvación en sus dos primeras campañas en la élite de la mano de Asier Garitano, no está teniendo la misma suerte en la temporada actual.

La marcha del entrenador de Vergara, héroe también en los ascensos a Segunda y a Primera, no parece haber sentado del todo bien. Con Pellegrino al mando de la nave, los blanquiazules ocupaban el farolillo rojo de la tabla clasificatoria y no conocían la victoria hasta el ecuador de esta semana. Un empate en casa ante la Real Sociedad era lo más positivo que habían conseguido en los primeros cinco encuentros de competición.

Sin embargo, desde el miércoles el optimismo ha vuelto a instalarse en Butarque. Es cierto que el Leganés solo ha escalado una plaza y sigue en puestos de descenso, pero ganar al Barcelona siempre supone una inyección de motivación y más si se hace remontando un resultado adverso en apenas dos minutos.

De esta forma, los pepineros tratarán de aprovechar el actual estado de ánimo para asaltar el Benito Villamarín, una tarea harto compleja pero no imposible.

Dos enfrentamientos en Primera División, dos triunfos verdiblancos

Estos dos conjuntos solo se han enfrentado en un par de ocasiones en el Benito Villamarín en la máxima categoría, todas en las que el Leganés ha jugado en la élite. En ambas ocasiones los verdiblancos se llevaron el gato al agua.

En la campaña 2016/17 los goles no llegarían hasta después del descanso. Tras una primera parte igualada y sin goles, Rubén Castro abría la lata tras una sensacional asistencia de Dani Ceballos. Posteriormente, en los últimos compases del encuentro, Álex Alegría aprovechaba un tremendo fallo de la retaguardia pepinera y cedia el esférico a Piccini, que no perdonaba ante Nereo Champagne. El Betis, entrenado por Víctor Sánchez del Amo, se encontraba en su mejor momento de aquel curso y aquella victoria cayó como agua de mayo para tomar distancia de los puestos de descenso.

En la pasada temporada el Betis llegó con el máximo grado de euforia posible. Una semana antes habían protagonizado una de las mejores noches de su historia reciente, venciendo con una inolvidable 'manita' en el coliseo del eterno rival. Ante el Leganés prolongaría la fiesta una semana más y pronto encontraría el premio del gol, obra de Tello. Posteriormente, Joaquín consiguió el segundo ante el que Gumbau replicó con un sensacional disparo. Avanzada la segunda parte, Eraso devolvía las tablas al marcador. Sin embargo, el fútbol le tenía reservada una última página de gloria a Rubén Castro en su carrera como jugador del Betis. El canario, que volvía a Heliópolis tras seis meses en China, no desaprovechaba la oportunidad desde el punto de penalti y daba los tres puntos a su equipo.

José María Sánchez Martínez, colegiado del encuentro

Será la cuarta vez que el murciano arbitre en el campeonato doméstico en esta temporada, la primera a estos equipos. Además, ha pitado dos choques en las rondas previas de Europa League.

Durante la pasada campaña, dirigió tres veces al Betis y dos al Leganés. Con él impartiendo justicia sobre el verde, los heliopolitanos cayeron ante el Valencia (3-6) y frente al Celta (3-2) y ganaron a Las Palmas (1-0). Menos suerte tuvieron los blanquiazules, que perdieron los dos partidos bajo el arbitraje de Sánchez Martínez (2-0 contra el Athletic y 0-3 ante el Levante).

Convocatorias

A poco menos de 24 horas para que empiece el encuentro, ninguno de los dos equipos han hecho público sus respectivas listas de convocados.

Lo que si se conoce es que Quique Setién tiene a todos sus hombres disponibles. Feddal y William Carvalho ya se han recuperado de sus respectivos percances y han dejado vacía la enfermería en Heliópolis.

Por su parte, Mauricio Pellegrino no podrá contar con algunos jugadores, todos ellos por lesión. Son los casos de Szymanowski, Arnáiz y Ezequiel Muñoz.