Previa Málaga CF - CF Rayo Majadahonda: A por la senda de la victoria

Tras el varapalo sufrido por el líder de la categoría la pasada jornada, no por las sensaciones mostradas sobre el terreno de juego sino por volver con una derrota del Estadio de Gran Canaria, el Málaga CF afronta una nueva jornada de liga en su estadio ante un equipo madrileño del cual no existe ningún precedente histórico, esto es, será la primera vez que ambos conjuntos se enfrenten en un partido oficial. Como bien es sabido, en esta categoría no existe rival pequeño ni equipos claramente favoritos, por lo que aunque teóricamente el equipo blanquiazul cuenta con teórica superioridad luego se deberá demostrar sobre el terreno de juego. Existen casos, por ejemplo cuando la pasada temporada el Granada CF era el líder de la categoría y el FC Barcelona B el colista... y luego fue éste último el que logró la victoria a domicilio o esta temporada la multitud de empates que se han producido en estas jornadas que se han jugado. Sin duda, nos encontramos en una temporada con equipos que ofrecen mucha más resistencia de lo esperado, y esto es lo bonito de la categoría que cualquiera puede ganar.

El Rayo Majadahonda, por su parte, afronta esta jornada después de acumular dos claras derrotas consecutivas ante el Granada CF (3-0) y ante el Extremadura UD (1-4), de tal forma que deberá buscar puntuar en La Rosaleda para poder cortar la racha de resultados negativos y no caer a puestos de descenso.

Problemas en el lateral derecho

El Málaga CF, en cuanto a los entrenamientos realizados esta semana, efectuó una sesión de recuperación el lunes en Las Palmas tras el partido disputado el domingo gracias a la gentileza del club canario en cederle las instalaciones. Con ello, tuvieron descanso el martes y desde el miércoles hasta el viernes se ejercitaron en horario matinal en el Estadio Ciudad de Málaga, donde han vuelto esta semana después de haberse celebrado el Mundial de Atletismo de Veteranos. Sin embargo, hoy se han ejercitado en La Rosaleda con vistas al partido a celebrar mañana.

Foto: www.malagacf.com

Desde el entrenamiento del miércoles en Málaga, estuvo ausente Juankar ya que continúa con su recuperación. Este mismo día, se conoció la lesión de Cifu en el entrenamiento, donde tras pruebas médicas efectuadas, se confirmó que sufrió una “rotura en el abductor derecho”. El periodo de recuperación se estima en un mínimo de tres semanas. Serio contratiempo del equipo blanquiazul tras las lesiones existentes de Juankar y Renato Santos. Precisamente este mismo día se conoció las declaraciones de Jesús Gámez, ex jugador malaguista que desde pretemporada llevaba sonando para el equipo de Muñiz como fichaje para reforzar precisamente la banda derecha, y del cual declaró que “dí absoluta prioridad al Málaga CF, sin escuchar otras ofertas. Yo quería estar en el Málaga sí o sí. No volví a escuchar otros planes y ahora me encuentro con un mercado cerrado. Podemos decir que Caminero me ha dejado tirado”.

Si no era suficiente con las ausencias por la banda derecha, en el entreno del pasado viernes saltaron las alarmas tras la ausencia de Iván Rodríguez debido a un golpe en la rodilla, aunque en el entreno realizado hoy sí ha completado la sesión usando una protección en su rodilla. Con ello, las opciones que se pueden realizar en el caso de que Iván no sea de la partida sería poder contar con Miguel Torres que ya se encuentra totalmente recuperado de su lesión, sin embargo ante la falta de minutos de partido y la falta de confianza del entrenador hacia este jugador hace casi imposible que se lleve a cabo esta opción. Otra alternativa puede ser la inclusión de Lombán, pero tanto a falta de forma en la que llega este jugador (último fichaje del club) así como adaptarse a un puesto de lateral en el que hace muchos años que no juega son razones suficiente para descartar esta opción. Parece que podría ser posible forzar a Luis Hernández a jugar por la derecha y que los centrales para este partido sea el dúo Pau Torrés - Diego González. Habrá que ver la opción que maneja Muñiz para ello.

Por otra parte, ayer viernes saltó la noticia de que el Málaga CF recibió instrucciones de LaLiga para prohibir a los grupos “Malaka Hinchas” y “Frente Bokerón” que muestren pancartas, camisetas y bufandas donde aparezca alguna referencia a estos colectivos, considerados "ultras". Ambos grupos se muestran disconforme por este comunicado, y aunque el grupo “Malaka Hinchas” había indicado que tras esto habían decidido dejar toda actividad relacionada con el club, el apoyo de Al Thani por Twitter a estos grupos así como la intermediación que va a hacer el club para convencer a LaLiga de que no se obligue a tomar esta decisión han provocado que finalmente los grupos de animación asistan el domingo al estadio para apoyar al equipo a conseguir los tres puntos.

En la rueda de prensa celebrada hoy, el entrenador Juan Ramón López Muñíz ha hablado acerca de favoritismo de los equipos en el partido: “En esta categoría no hay favoritos en los partidos y cualquier equipo gana a cualquiera. Cuando empieza el encuentro tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible porque la igualdad es máxima. Todos los que estamos participando en la categoría sabemos de esa dificultad y tenemos que preparar los partidos como si fuera el último. Hay tres puntos en juego e intentaremos quedarnos con ellos en nuestra casa ante nuestros aficionados”. Así mismo, considera fundamental el apoyo de la afición: “ El ambiente va a ser bueno, esto es La Rosaleda, esto es Málaga y el ambiente siempre es bueno. Ellos son conscientes de que los necesitamos, y todo lo que podamos hacer para que cada encuentro sea con la máxima normalidad posible y todos los aficionados que vengan puedan disfrutar de su equipo. Por otra parte, habló sobre el rival madrileño: “El rival hará su trabajo y planteará el partido de la mejor manera que crea, pero no podemos depender del rival porque no sabes lo que va a hacer o cómo lo va a plantear. Tenemos que leer bien los partidos, competirlos y trabajarlos desde el minuto uno hasta que el árbitro pite el final ”.

En relación a la lista de convocados, muy pocos cambios respeto a la jornada anterior, únicamente se ha producido la baja de Cifu por la lesión ya comentada con anterioridad y entra en su lugar Hector Hernández, que aunque viajó a Las Palmas con el equipo, en aquella ocasión quedó fuera de la lista de convocados.

Objetivo: no caer a zona de descenso

El CF Rayo Majadahonda, como hemos comentado anteriormente, afronta por primera vez en su historia una temporada en Segunda División, y con ello el objetivo de club madrileño no es otra que la permanencia en la categoría. Actualmente ha cosechado dos victorias y cuatro derrotas en los partidos disputados, si bien es cierto que los dos últimos partidos donde ha encajado sendas goleadas ponen en alerta al equipo, que sabe que en el caso de seguir cosechando tropiezos consecutivos puede caer en la zona de descenso. Además, con ello ha mostrado una cierta debilidad defensiva en la que su entrenador deberá trabajar sobre ello para que no sea un común en los partidos.

El equipo madrileño destaca porque, aunque se trata de un equipo debutante en la categoría, quiere basar su juego en el manejo del balón. Ha puesto en problemas a grandes equipos de la categoría en partido oficial (ante Las Palmas y Zaragoza). En el equipo cuenta con jugadores como Enzo Zidane (hijo del ex entrenador del Real Madrid) y Fede Varela (cedido por el Oporto).

En relación a los entrenamientos, el equipo madrileño comenzó a trabajar el pasado lunes en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas tras la jornada de descanso del domingo tras el partido disputado en casa.

En declaraciones previa a la disputa del partido, el entrenador Antonio Iriondo habló del momento al que se enfrenta ante el Málaga: “Es un momento muy atractivo para que nos llegue el líder después de lo mal que lo hemos hecho estas últimas dos últimas jornadas y es una situación estupenda para corregir muchas cosas. Nuestra intención es sacar bueno de allí”. Respecto a la situación del equipo, indicó que “el equipo está bien, con ganas, como siempre y nunca ha decaído en su interés de mejorar”. Sobre el Málaga CF indicó que: “Es un recién descendido con un nivel importante, pero estamos viendo que salvo el propio Málaga que hasta la jornada pasada había ganado todo cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Vamos a un campo que es muy motivante para los jugadores y nos vendría una victoria allí".

Lista de convocados

Málaga CF: Munir, Diego González, Luis Hernández, Pau Torres, Lacen, Adrián, B. Leschuk, Juanpi, Ricca, Ontiveros, Héctor Hernández, N’Diaye, Pacheco, M. Koné, Kieszek, Iván R., Harper e Hicham.

CF Rayo Majadahonda: Basilio, Benito, Morillas, Jorge García, Enzo, Fede Varela, Echu, Verza, E. Galán, Rafa López, Iza, Nico S., Toni Martínez, Aitor Ruibal,Aitor García, Luso, Varela, Cantero.

Posible once inicial