López Muñiz: “En esta categoría no hay favoritos, cualquier equipo gana a cualquiera”

Como es habitual Juan Ramón López Muñiz atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda como previa al partido que disputará mañana el conjunto blanquiazul a las 16:00 horas ante el Rayo Majadahonda de la jornada 7 de LaLiga123.

El técnico asturiano comenzó destacando la igualdad que existe en la segunda división donde, indistintamente de la historia y la trayectoria de los equipos a lo largo de los años, cualquier equipo puede ganar en cualquier campo y donde hay que trabajar bien los partidos si se quiere sacar los tres puntos, algo que intentarán conseguir ante el respetable de La Rosaleda: "Creo que la categoría te exige tener muy en cuenta siempre a los adversarios, porque en esta categoría no hay favoritos en los partidos y cualquier equipo ganar a cualquiera. Cuando empieza el encuentro tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible porque la igualdad es máxima. Todos los que estamos participando en la categoría sabemos de esa dificultad y tenemos que preparar los partidos como si fuera el último. Hay tres puntos en juego e intentaremos quedarnos con ellos en nuestra casa ante nuestros aficionados".

Sobre como llega el Málaga al partido de mañana, Muñiz cree que verá a un equipo en su mejor momento, con las cosas claras para dar el máximo y aunque hay que preocuparse del rival, no pueden centrarse solo en eso: "Espero encontrarme un Málaga en su mejor momento. Un Málaga que tenga muy claro las situaciones del partido, saber leerlas y saber adaptarnos a esas situaciones. Lógicamente hay que preparar el partido y preocuparse del rival, pero sobre todo preocuparnos de hacer las cosas lo mejor posible y estar a nuestro mejor nivel, individualmente y como equipo. Y a partir de ahí competir, porque el rival hará su trabajo y planteará el partido de la mejor manera que crea, pero no podemos depender del rival porque no sabes lo que va a hacer o cómo lo va a plantear". Además Muñiz añadió que debe de hacer el conjunto de Martiricos si quieren salir victoriosos: "Tenemos que leer bien los partidos, competirlos y trabajarlos desde el minuto uno hasta que el árbitro pite el final, para sumar los tres puntos debemos tener mucha concentración, esfuerzo y paciencia".

En relación a las lesiones que está sufriendo el equipo en los últimos días, Muñiz ha hecho referencia a lo dura y extensa que es la temporada y lo difícil que es planificar todo para hacer frente a los contratiempos que van surgiendo: "Es una temporada dura cuando hablamos de planificación. Esta misma semana tenemos ya cien sesiones de entrenamientos, y esa exigencia es dura, algo que hace que los cuerpos lo noten, se van produciendo lesiones, sanciones… Son situaciones normales que nos vamos encontrando". Además cree que son los momentos que deben aprovechar los futbolistas que cuentan con menos minutos para coger la forma y llegar a los últimos meses con la mejor plantilla posible para poder competir: "Lo bueno es que van entrando compañeros, van cogiendo la forma. Necesitamos que todos estén en el mejor momento posible en abril y mayo. Y ahí tenemos que llegar con la plantilla lo más larga posible y con todo el mundo preparado para competir, sin ningún jugador desconectado. Eso al final de la temporada se agradecerá".

Sobre la progresiva ascensión del rendimiento de Javi Ontiveros y el compromiso con el equipo, Muñiz se desliga de la individualidad llevándolo a lo colectivo para ponerle de ejemplo de que cuando un jugador está bien juega y el que no sale del once inicial, aunque es consciente del esfuerzo realizado por el jugador marbellí: "El principal secreto es que es un buen jugador, con unas características muy buenas. Es un perfil de futbolista muy interesante, que empezó muy joven, cuando pasan los años vas madurando, vas entendiendo un poco más la oportunidad que tienes. A día de hoy sabe lo que se juega él, el equipo y el club. Sabe que para eso tiene que estar en la mejor forma posible y eso no pasa por otra camino que no sea el entrenamiento diario. Él desde el primer día ha entendido cada situación, ha visto los errores que ha cometido en el pasado. A cada jugador hay que ayudarle para que dé el máximo. Tenemos a 24 jugadores en un "momento Ontiveros". Si no juega uno, juega otro y va a dar buen nivel".

Con la polémica del temprano horario en el que se va a disputar el partido y las temperaturas tan calurosas que se están registrando, Muñiz ha querido restar importancia al mismo, donde no hay excusas porque es algo que se escapa a su control y asumirlo como algo normal sin querer quejarse de ello: "Se asume con normalidad absoluta, son los horarios que nos ponen y el horario es el mejor. Lo otro es poner pegas, excusas y cosas que no merecen la pena. Tenemos que pensar que es el mejor. Debemos adaptarnos a lo que venga, las televisiones marcan los horarios y hay que asumirlo como una parte más del juego, luego competir".

No dejó escapar la ocasión de referirse a la afición blanquiazul y no cree que vaya a haber problemas, a pesar del reciente problema con la grada de animación por la sanción por parte de LaLiga, y que animarán como siempre y estarán junto al equipo: "El ambiente va a ser bueno, esto es La Rosaleda, esto es Málaga y el ambiente siempre es bueno. Ellos son conscientes de que los necesitamos y todo lo que podamos hacer para que cada encuentro sea con la máxima normalidad posible y todos los aficionados que vengan puedan disfrutar de su equipo. Tenemos que ser un ejemplo en cómo animar al equipo y de qué manera, dejar a los aficionados del equipo contrario que puedan venir, desplazarse y animar a su equipo. Eso la afición malagueña siempre lo tuvo por bandera, y sabemos que van a estar con nosotros porque saben que el equipo necesita ese apoyo".