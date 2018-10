Álex Moreno: "Se ha notado la mentalidad del equipo"

El empate ante el Espanyol supo a poco a un Rayo Vallecano que estaba decidido a buscar los tres puntos. Pero de un partido muy vistoso para el espectador, y perfectamente ambientado con los cánticos de la afición, no pudieron sacar más que un punto. Álex Moreno, jugador del equipo de Vallecas, pasó posteriormente por los micrófonos de 'El Transistor' para analizar el resultado del encuentro: "El punto, un poco agridulce. Al jugar en casa, queríamos ganar en casa con nuestra afición, y ha sido un ambiente increíble. Lástima no habernos llevado el partido en esas ocasiones finales, que nos podíamos haber encontrado el 3-2", afirmó el lateral.

Álex Moreno, contento con las sensaciones del equipo

El futbolista, que confesaba estar un poco cansado tras todo lo desplegado sobre el césped, se mostró contento con la imagen que había ofrecido el equipo ante un Espanyol muy trabajado: "Nosotros teníamos la mentalidad de querer ganar en casa. El juego ha sido diferente a la hora de jugar, hemos tenido mucha más paciencia de un lado a otro. La idea del míster se ha plasmado muy bien a la hora del juego y ante un equipo como el Espanyol, que también juega mucho desde atrás, la presión era vital. Se ha visto un buen partido tanto para la afición como para todos", aseguró Moreno.

El Rayo ofreció una versión exquisita en su feudo. Así lo definía el lateral: "Se ha notado la mentalidad del equipo, tal y como hemos salido, sobre todo con balón. El equipo con balón se ha visto con otra mentalidad, más tranquilidad a la hora de bascular, de un lado a otro. Sobre todo en defensa hemos estado muy bien, a lo mejor ha faltado un poco la contundencia. A lo mejor la estrategia, los duelos en el área, hay que mejorar. Cada partido hay que mejorar y lástima de no habernos llevado esos tres puntos, que tenemos ya muchas ganas de darle una alegría a la afición."

Álex Moreno tratando de recuperar un balón | Fotografía: La Liga

El lateral se mostró centrado desde ya en la próxima semana, el derbi contra el Leganés: "No nos ponemos nerviosos, para nada. Ahora viene otra semana, y tenemos dos días de descanso. Hay que descansar, recuperar bien para la siguiente semana, que viene el derbi y con la mentalidad ya de que llegue el lunes y de trabajar para llevarnos los tres puntos." A pesar de que después del esfuerzo tenían dos días libres, el lateral declaró quedarse en Madrid para recuperarse y estar al máximo nivel en el último encuentro antes del parón de selecciones: "Me quedo aquí en Madrid, para descansar, tratarme, cuidarme, que después viene una semana larga. Hay que cuidarse para la hora del partido para intentar llevarnos los tres puntos", declaró, recalcando la importancia del descanso para todo deportista.

Se le cuestionó por el altercado que tuvo con Leo Baptistao sobre el césped, y el lateral, que recordaba que fue compañero del brasileño en el pasado, narró lo ocurrido: "Lo de Leo queda al final en el campo. Somos jugadores, nos picamos también rápido a la hora de tú me haces una falta, yo hago otra. Somos también de sangre caliente, y al final somos compañeros. Yo he jugado con él, y todo queda en el campo. En el campo hasta que no se pita el final, está claro que si tengo que cortar una jugada haciendo una falta, se va a hacer. Es sumar para el equipo, y si tengo que hacer una falta, o él me tiene que hacer una falta, es parte del juego", finalizó, quitando hierro a la tensa situación vivida sobre el terreno de juego, y que causó los pitos de la afición al actual jugador del Espanyol.