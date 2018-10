Álex Moreno: "A lo mejor faltó una pizca de suerte"

El partido entre Espanyol y Rayo Vallecano, antes de que los 22 hombres saltaran al terreno de juego, se preveía difícil para los dos, y nada más lejos de la realidad. Un empate a dos que supo a poco para ambos equipos, pero que sirve para que el Espanyol siga en la zona alta de la tabla y para que el conjunto madrileño saliera momentáneamente del descenso.

Álex Moreno habló sobre las sensaciones del equipo

Después del partido, Álex Moreno, atendió al programa 'El larguero', para comentar todo lo ocurrido durante los 90 minutos. Así definió el partido Moreno: "El Espanyol es un equipo que le gusta jugar desde atrás, igual que nosotros. Les gusta tener balón, y al final ellos también hacían la presión y tenían las ocasiones de gol. Nosotros a la hora de mantener el balón, de un lado a otro y con paciencia. Yo creo que se ha visto un partido bonito para la afición", aseguró.

Respecto a la imagen de su equipo, fue optimista con el grupo que Míchel ha formado: "En el partido que se ha visto ha cambiado el juego. Mucha más paciencia, ir de lado a lado, mucha más posesión… A lo mejor faltó la pizca esa de suerte, de efectividad a la hora de meter el tercer gol. Ha sido un partido bonito de ver y de sufrir dentro del campo".

Álex Moreno tratando de centrar | Fotografía: La Liga

En los últimos minutos, los presentes en el Estadio de Vallecas, desearon que el VAR les diera la razón en una falta cometida por Adrián Embarba fuera del área, pero que daba lugar a confusión: "El VAR a veces te beneficia, otras veces nos ha perjudicado… Pero esta vez ha acertado a la hora de que no ha sido penalti y menos mal. Sobre todo en los últimos minutos, que nos hubieran pitado ese penalti, hubiera sido un palo muy grande." También narró sus sensaciones durante esos instantes: "Estaba mirando a Adri Embarba y estaba acojonado. Estaba preguntándole a Adri si era penalti con la voz baja y él diciendo no no, tranquilo era fuera. Claro, confiaba en él de que había sido fuera. Le he preguntado al árbitro si lo había pitado él y me confirmó que había sido él. Pedí el VAR y afirmó que iba a chequearlo”, finalizó, recordando entre risas, y con la presión ya pasada, ese angustioso momento.