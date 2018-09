Empate sin goles en un derbi en el que primó el miedo a perder

Saltaban los dos equipos al césped mientras en la grada se formaba un mosaico con una gran lona que decía: “La capital pertenece al Real, lo sabe el mundo entero”, con el Santiago Bernabéu de fondo, mientras que la Diosa Cibeles, acompañada de uno de los leones y un vikingo tratan de alcanzar el trofeo de La Liga número 33. Ambientazo de las grandes noches en el Bernabéu que estuvo a la altura del partido.

Comienzo con poca intensidad

Inició excesivamente descafeinado el derbi, pues hubo que esperar para la primera ocasión de verdadero peligro hasta el minuto 18, Sergio Ramos y Varane tiraban mal la línea del fuera de juego y Griezmann se quedaba sólo ante Courtois, pero el belga iba a hacer una magnífica parada con la que impedía que los rojiblancos se adelantaran en el marcador. Replicaba el Real Madrid a los dos minutos, pero los de Lopetegui lo hacían a balón parado, con una jugada ensayada de falta, Kroos la puso al segundo palo muy templada, todos los jugadores blancos arrastraron a los defensores al primer palo y en el segundo entró solo Bale, el galés no estuvo acertado en el disparo que se marchó desviado a la izquierda de la portería de Oblak.

Pasaban los minutos con poco que destacar salvo una buena triangulación entre Asensio y Carvajal que la puso atrás para Benzema, pero como siempre, estuvo atento Godín taponando el disparo del nueve del Real Madrid. Continuaba el encuentro muy trabado el encuentro en los minutos siguientes con faltas constantes por parte de ambos equipos, hasta que el Atleti logró otra vez encontrar un hueco con una ocasión muy similar a la de Griezmann, pero esta vez iba a ser Costa el que fallara ante un Courtois que se mostró muy seguro. El Atlético de Madrid se mostraba más cómodo en el partido, logrando un ritmo bajo y que el Madrid no circulara con claridad, además que siempre hacía daño a la contra cuando recuperaba el balón en el centro del campo.

Bale se tuvo que retirar al descanso lesionado

Comenzó la segunda mitad con un cambio bastante sorprendente, no por el cambio en sí, sino porque el jugador que se retiraba era Gareth Bale, no se sabe si a consecuencia de alguna molestia, y en su lugar entraba Dani Ceballos, lo cierto es que el Real Madrid necesitaba al sevillano, pues apenas lograba encontrar a nadie entre líneas que lograra descolocar el férreo muro rojiblanco. Y la verdad es que le sentó bien el cambio al conjunto de Lopetegui, que en el primer minuto ya avisó con un disparo de Casemiro desde la frontal, pues Ceballos causaba ese desorden entre los defensores que no habían logrado durante la primera parte.

Con la entrada del utrerano el Real Madrid se hizo con la posesión del balón y ya no le resultaba al Atlético de Madrid tan fácil robar y salir a la contra, es por eso que el Cholo Simeone decidió dar entrada a su encargado de agitar los partidos, Correa, el argentino no llevaba ni un minuto sobre el césped y ya había provocado una falta y una cartulina para el capitán blanco, Sergio Ramos, tan sólo presionando la salida de balón. El Real Madrid se mostraba mejor que su rival y dispuso de su mejor ocasión hasta el momento, Nacho se anticipaba, Kroos y Ceballos armaban la contra y ahora era Oblak el que hacía un auténtico paradón en el mano a mano con Asensio.

Sorprendía Simeone también con el cambio, pues no parecía gustarle nada lo que estaba viendo y decidió dotar de más músculo la medular metiendo a Thomas y quitando a Diego Costa, lo cierto es que el hispano-brasileño no tuvo su mejor partido, pero siempre aporta cosas. La iba a volver a tener Asensio que tras una buena presión a Godín le robaba la cartera pero Giménez, atento llegaba al corte para subsanar el error de su compatriota ante un Asensio que se le hizo demasiado larga la carrera.

El Madrid tocaba y tocaba en posesiones horizontales cerca de área pero ninguno de sus jugadores se atrevía a pegarle desde lejos y la defensa del Atleti no concedía espacios, el Bernabéu mientras tanto se impacientaba y empezaba a corear el nombre de Mariano, sin embargo Julen Lopetegui daba entrada a Lucas Vázquez por un Luka Modric que empezaba a achacar el cansancio de todo el partido. Finalmente el elegido iba a ser Vinicius Júnior, aunque ya iba a ser demasiado tarde para que el brasileño pudiera aparecer, el partido finalizó con tablas, resultado justo visto lo visto, ya que ambos equipos tuvieron más miedo a perder que ambición por ganar.