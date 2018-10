Horarios jornada 11: Rayo Majadahonda-Osasuna, 18:00 horas

La Liga 1|2|3 no para y ya se saben los horarios de once jornadas. Como siempre, destaca mucho la mayor cercanía a los aficionados. El 26 de septiembre se dieron a conocer los horarios de una jornada, la jornada once.

Entre los partidos destacados de esta jornada se encuentran Mallorca-Las Palmas, Granada-Almería, Elche-Zaragoza, Sporting de Gijón-Córdoba, Tenerife-Alcorcón y Rayo Majadahonda-Osasuna. Se pude apreciar que será una jornada de Segunda División con muchos partidos destacados.

El Mallorca-Las Palmas se jugará el sábado 27 de octubre a las 18:00 horas. Será televisado por Movistar Partidazo. Duelo entre un equipo de las Islas Baleares y el otro de Las Canarias, ambos querrán dar una buena imagen delante de sus aficiones y conseguir los tres puntos.

El Granada-Almería se disputará el sábado 27 de octubre a las 20:00 horas. Será el derbi andaluz de la jornada, un partido muy difícil para ambos equipos. Los locales se sitúan cuartos con once puntos y los visitantes en la decimotercera posición con siete puntos.

El partido Elche-Zaragoza se jugará el domingo 28 de octubre a las 20:30 horas. Será televisado por GOL TV. Para los locales será un honor recibir a los maños, dónde darán una buena imagen, aunque saben que no tienen un rival fácil.

El Sporting de Gijón-Córdoba se disputará el viernes 26 de octubre a las 21:00 horas. Será el primer partido que se jugará en la jornada 11. Los visitantes irán a por todas y conseguir subir más posiciones en la clasificación, ya que se sitúan últimos, en cambio los locales intentarán estar en la zona de play-off.

El partido Tenerife-Alcorcón se jugará el sábado 27 de octubre a las 20:30 horas. Duelo entre chicharreros y madrileños, ninguno de los dos dejará jugar fácil al otro e irán a por todas para conseguir los tres puntos.

Otro partido que hay que destacar es el Rayo Majadahonda-Osasuna, que se jugará el domingo 28 de octubre a las 18:00 horas. Los majariegos será un privilegio recibir a los pamploneses en el Wanda, ambos lucharán para conseguir la victoria delante de su afición.