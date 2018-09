El Sevilla FC golea, suma  y sigue

El equipo sevillano empieza a sufrir por la acumulación de minutos pero sabe golear, y teniendo al pichichi de la liga puede presumir de que jugando a defender pueden llevarse a domicilio los 3 puntos, tras anotar André Silva y dos tantos Banega, Jordan puso el 1-3 en el último minuto de descuento.

Continuidad y cansancio

Pablo Machín repitió su once de gala, que le solventó con grandes actuaciones los dos partidos de Liga anteriores, cuando algo no está roto no lo cambies, pero tampoco hay que forzar la máquina.

La SD Eibar ha sido claro dominador del esférico durante el 90% de los primeros 45 minutos, ha asfixiado a los centrales y centrocampistas sevillistas, que han sudado la gota gorda a la hora de sacar el balón rodado y también han sido los que más ocasiones han creado.

Hervías y Orellana, un quebradero de cabeza para los carrileros nervionenses, ni Arana ni Navas han sido capaces de sumarse en ataque ni de frenar las internadas de estos dos jugadores y son los centros de los armeros de donde han salido sus más gratas ocasiones, con los remates de Sergi Enrich y Diop.

Pero no por ello el Sevilla FC no es que no haya contado con ocasiones, es más las dos más claras de la primera mitad fueron para estos, en los pies de Pablo Sarabia, primero tras un robo en el centro del campo del 'Mudo' Vázquez, André Silva tras recibir de éste pone un globo tras la defensa guipuzcoana y Pablo Sarabia no conecta bien el remate y Dmitrovic le gana el mano a mano. La otra mejor ocasión, también del madrileño, fue tras un rechace, su volea iba más centrada de lo que quería y Dmitrovic la mandó a saque de esquina.

Hoy el faro central del juego sevillista, Ever Banega, estuvo mejor en sus ocasiones más ofensivas, sobre todo en una jugada tras marcharse de tres futbolistas y su centro no pudo ser rematado por el delantero portugués, que en sus labores de creación con varias pérdidas a la hora de retener el esférico.

Al final ni locales ni visitantes se marcharon con el premio del gol al descanso, aunque la posesión fue muy superior para los vascos, pero la producción ofensiva fue más efectiva para los andaluces.

Saben sufrir y saben golear

Tener a los delanteros en un gran estado de forma y enchufados, es requisito fundamental para acabar llevándose este tipo de partidos, pese a todas las dificultades y la inferioridad en posesión y juego, en el minuto 46 André Silva recibió un pase filtrado de Franco Vázquez, él mismo preparó la jugada, gran balón a Navas para que, entrando desde el lado derecho del área, sacase un centro raso para que el portugués, de espuela, convirtiera el 0-1.

El Sevilla FC de Pablo Machín no parece ser un obseso del control del balón, pues siguió permitiendo que la SD Eibar siguiera con el dominio ineficaz de balón, aprovechando sus jugadas a la contra. Un centro de Navas acabó en penalti tras la intervención de José Ángel con la mano y el argentino Ever Banega lo transformó tras engañar al portero bosnio Dmitrovic en el minuto 58. Tras esta jugada ocurrió una desgraciada situación en las gradas, cuando una de las vallas metálicas falló y un gran número de sevillistas cayeron al terreno de juego, produciéndose una triste imagen, con los servicios médicos teniendo que retirar en camilla a algunos aficionados que sufrieron un duro golpe.

Cuando se retomó el partido la dinámica fue la misma, con el Eibar dominando, pero sin crear peligro y el Sevilla contragolpeando. Ever Banega, en un lanzamiento desde 32 metros, en el minuto 94, anotó el tercer tanto sevillista tras aprovechar el despiste del portero del Eibar.

El gol de honor para los locales llegó en el último minuto del encuentro en un tiro desde la frontal de Joan Jordán.

El Sevilla FC vuelve a sumar tres puntos y lleva nueve de nueve en las últimas tres jornadas para situarse en el segundo puesto, pendiente de lo que ocurra en el derbi madrileño y en el partido del Alavés.