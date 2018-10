Previa Velez CF - Real Jaén: en busca de la semana perfecta

Semana importante en el Real Jaén, que de ganar mañana sumaría su tercera victoria consecutiva, y lo que es más, una semana en la que habría ganado nueve puntos posibles de nueve en juego.

No será fácil, ya que enfrente habrá un rival siempre complicado en su estadio, el Vélez CF, que sin ir más lejos el pasado año ganaba por dos tantos a cero al equipo jiennense en su estadio, en el que fue uno de los primeros encuentros con Salva Ballesta al frente del equipo blanco.

De otra parte, a la dificultad añadida que supone el enfrentarse a un equipo ya experimentado en este grupo noveno, y en su estadio, hay que añadir la carga de partidos acumulados por parte del Real Jaén, ya que en apenas quince días se llevan acumulados hasta cinco encuentros.

Por ello, es previsible que se realicen rotaciones, tal y como viene siendo habitual en los últimos partidos de Copa y liga.

Para este domingo es previsible que vuelvan al once jugadores como Raúl García o Rentero, que para el último partido no viajaron con el equipo. También podrían producirse algunas rotaciones, como la entrada de Migue Montes en el once inicial. Aún existen dudas respecto a si podrá ir convocado Mario Martos, que arrastra molestias, o Juanca, quien estos días ha tenido problemas en los abductores. Otro de los jugadores que podría quedarse fuera de la convocatoria es Víctor Armero.

Para este encuentro ya se ha confirmado la salida de un autobús de aficionados blancos, en el que a última hora de anoche aún quedaba alguna plaza disponible para acompañar al equipo blanco. Dicho autobús tomará salida a las 07:30 horas desde la explanada situada junto al Corte Inglés.

El rival

Ayer viernes, en rueda de prensa, el técnico blanco, Germán Crespo resaltó del Vélez que es un equipo intenso, y más aún cuando juega en casa frente a su público.

Destaco en sus filas a Pepe Vergara, afirmando que le encanta este jugador. También hizo mención a la gente joven en las filas del equipo malagueño, que no por no ser tan conocidos están exentos de calidad.

El equipo malagueño entrenado por Jose Carlos Tello ha realizado un gran número de fichajes este curso, entre ellos el delantero Diego o los centrocampistas Ebwelle, Eloy, Facu, o Félix, entre otros.

También continúan hombres importantes de la pasada campaña, como el delantero Emilio Guerra o el centrocampista Damián.

La pasada jornada el equipo malagueño perdió por dos tantos a uno frente al Loja, y en estos momentos se encuentra en mitad de la tabla con siete puntos en su casillero.

Posibles onces

Vélez CF: Javi Cuenca, Álex Rodriguez, Damián, Goffin, Luis, Arturo, Dani González, Eloy, Vergara, Nacho y Diego.

Real Jaén: De la Calzada, Higinio, Fragoso, Javi Pérez, Choco, Juanma Espinosa, Heras, Raúl García, Jorge Vela, y Antonio López.