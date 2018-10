Iván Kecojevic: "Al equipo no le queda otra que seguir adelante"

El zaguero montenegrino Iván Kecojevic hacía sus valoraciones sobre lo sucedido en la zona mixta "ha sido un partido difícil, duro y con pocas ocasiones. El rival fue capaz de ver portería y nosotros no". Tras la segunda mitad observó un cambio en el juego de su equipo "en la segunda parte estuvimos algo mejor, pero no marcamos. Al equipo no le queda otra que seguir adelante y olvidar cuanto antes lo sucedido".



Otro de los amarillos en zona mixta fue Alberto Perea, que salió en la segunda mitad desde el banquillo "durante la segunda parte hemos llegado un poquito más, pero no hemos tenido ocasiones para lograr el empate. Nos vamos fastidiados porque nos ha ganado un equipo que todavía no lo había hecho". Por último lanzaba un mensaje de positivismo pese a la mala racha "tenemos pocos puntos pero ésto acaba de empezar, ya sabemos cómo es le fútbol con las rachas. Ahora toca pensar ya en el Nástic".



Para acabar, Álex Férnandez se mostraba dolido por la derrota y la forma en la que se produjo "volvemos a perder y mantenemos la mala racha. Con muy poco nos hacen mucho". No quiso poner pegas tras la lesión de un compañero "La lesión de Marcos Mauro no es una excusa porque Correa lo hizo bien". Sentía que la culpa era generalizada en el bloque "perdemos por pequeños detalles, debemos mejorar mucho cuanto antes. Tenemos que seguir trabajando fuerte y tratar de ser el bloque que hemos sido siempre".