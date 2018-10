Análisis post partido CD Tenerife - Cádiz CF: mala imagen de los amarillos

Segundo partido del Cádiz en el Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife, en esta ocasión correspondiente a la séptima jornada de LaLiga 1 | 2 | 3. Un partido que para el Cádiz CF, en línea generales, condena a los amarillos al borde del descenso de la categoría de plata.

Álvaro Cervera, entrenador del conjunto gaditano, sacaba al césped un once que recordaba al del inicio de la temporada: Cifuentes, Rober, Kecojevic, Marcos Mauro, Matos, Edu Ramos, Mosé Mari, Salvi, Álex, Vallejo y Mario Barco. Volviendo José Mari al once titular después de estar ausente en los dos últimos partidos. En el banquillo cadista vuelven Garrido y Jairo, que los dos jugadores aún no tienen minutos en esta temporada con el Cádiz.

Desde el principio del partido los amarillos han jugado bien. Defendiendo bien en su campo, saliendo a la contra. Pero todo ha empezado a fallar en el minuto 22 del partido: lesión de Marcos Mauro debido a un choque fortuito, en una jugada por intentar despejar el balón. Teniendo que salir del campo para que entrase Carmona en su lugar. Y poco después de esta jugada vino el gol del chicharrero Nano.

Y por mucho que lo intentaban los amarillos, no conseguía llegar con peligro al área del conjunto local. Y los cambios realizados durante la primera parte no surtió el efecto esperado. Salen Salvi y Mario Barco para dar entrada a Perea y a Lekic, que a pesar de querer intentarlo no consiguen igualar el partido.

Uno de los datos negativos de este Cádiz fue el remate. Los amarillos fueron capaces de llegar al área rival en tres o cuatros ocasiones, pero no han sido capaces de encontrar un rematador que empujara la pelota adentro de la portería chicharrera.

Con esta derrota se deja al conjunto de Álvaro Cervera muy tocado, a merced de lo que haga los rivales directo, pudiendo incluso llegar a pisar la zona de descenso.