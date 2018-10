Aleñá: "Si no voy con el primer equipo, juego en el filial"

El Barça B ya ha arrancado el despegue en las últimas jornadas, donde viene siendo habitual conseguir puntos en el casillero. Encarrilan, también, dos victorias consecutivas, algo que va de maravilla para las aspiraciones del equipo.

Uno de los puntos fuertes del grupo de García Pimienta es la presencia de Carles Aleñá que, recuperándose de su lesión, tiene ficha con el filial. Este sábado jugó los 90 minutos en el Miniestadi y dice sentirse ya prácticamente recuperado: "Físicamente ya me vuelvo a sentir como antes de la lesión. He jugado todos los minutos y me entreno fuerte para sentirme bien", explicaba el catalán.

Valoró muy positivamente la victoria conseguida por 2-1 ante el Olot, que deja buenos puntos al Barça B: "Eran tres puntos importantes y seguimos en la racha positiva", explicaba Aleñá.

"No me planteo salir del Barça"

Valverde confía en él en el primer equipo y así se lo demuestra a diario, ya que el canterano es un habitual de las sesiones de entrenamiento con el primer equipo. Preguntado por si buscaría una salida en el mercado de invierno, Aleñá descartó la idea rápidamente: "Creo que es pronto para hablar de cesiones. Estoy contento aquí, tengo confianza del míster y la directiva; no me planteo salir", explicaba ante la prensa azulgrana.

"Somos un equipo sólido que ha sabido sufrir"

Acabándose el tiempo de su lesión, la prensa esperaba que su presencia se alejase ya del filial azulgrana para dar el salto al primer equipo, pero el futbolista pausó la dinámica: "Veremos cada semana qué pasa y valoraremos las opciones", decía para añadir: "Soy partidario que si no voy convocado con el primer equipo, jugue con el Barça B y les ayude", manifestaba Aleñá.

Además, él estuvo en el ascenso a Segunda A, por lo que conoce a la perfección la categoría. Confesó que, como veterano, intentará ayudar a sus compañeros a conseguir el objetivo a final de temporada: "Intento ayudar al máximo a los jóvenes, tengo más experiencia por haber jugado aquí, pero somos un equipo sólido que ha sabido sufrir", puntualizaba el canterano.