El bloque de Diego Martínez

Cuarta victoria en lo que va de temporada del cuadro dirigido por Diego Martínez, que parece que ha encontrado su once tipo puesto que los once jugadores que saltaron ayer al terreno de Los Cármenes son los mismos once que jugaron de inicio contra el Rayo Majadahonda y el pasado lunes frente al Deportivo de La Coruña.

En la portería, Rui Silva es el titular indiscutible bajo palos en estas primeras siete jornadas. Esperando su oportunidad en el banquillo se encuentra Aarón, que ofreció buenas prestaciones en el partido de Copa del Rey frente al Elche. En la retaguardia destaca la inclusión en el once del central cedido por el Eibar José Antonio Martínez en el lugar que ocupó provisionalmente Victor Díaz en el centro de la zaga, ocupando en estos tres últimos partidos su posición natural en el lateral derecho en detrimento de Quini, que ofreció un nivel notable en sus participaciones hasta este cambio. Fijos en la defensa nazarí son Germán,que hasta ahora ejerce de líder en la zaga, y el incombustible Álex Martínez.

Fede San Emeterio y Ángel Montoro son los dueños del doble pivote. Desde la inclusión en el once del cántabro, el rendimiento de ambos y, en general, de la medular ha sido fantástico dando una solidez que el equipo hasta entonces no tenía. Por delante del doble pivote, aportando varias variantes en el juego de ataque, tres son los jugadores que gozan de la plena confianza de Diego Martínez. Éstos son: Fede Vico, que casi siempre actúa detrás del delantero y colabora con el doble pivote, Antonio Puertas y Álvaro Vadillo, que continuamente se intercambian de banda a lo largo del partido aportando la frescura necesaria que el equipo necesita en ataque. Tradicional es ya que una vez comenzada la segunda parte entre de revulsivo el sevillano Alejandro Pozo, minutos en los que ofrece entrega, consistencia y calidad.

La plaza en la delantera es para el cafetero Adrián Ramos, que aun aportando poco gol de momento ofrece un rendimiento más satisfactorio que la temporada pasada. No se puede descuidar el colombiano ya que Rodri esta al acecho para ocupar su sitio como titular.

Solidez es lo que transmite hasta este momento la escuadra nazarí, lo que le convierte en un equipo a tener en cuenta en esta igualada Liga 123.