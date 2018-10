Paco López: "La respuesta del equipo al gol ha sido pasar por encima al Alavés"

El encuentro comenzó de la peor manera posible para el conjunto de Paco López, en el minuto 4 se ponía por delante el Alavés, por eso ha querido destacar el valor que han tenido sus jugadores a nivel emocional después de los dos partidos anteriores. “Es muy meritorio lo que ha hecho el equipo porque no es nada fácil a nivel emocional, después de llevar los partidos que llevábamos sin conseguir la victoria, reaccionar de la forma que lo hemos hecho”.

El técnico explicó el cambio de sistema empleado. “Queríamos reforzar la línea de tres por todo lo que tienen ellos arriba. Ya empezábamos con superioridad en la salida de balón. Entiendo que ha llamado la atención. Estoy muy satisfecho. Con esta actitud por parte de los jugadores da igual jugar con tres o con seis”, aclaró Paco.

También ha querido reseñar la actuación de la afición tras el gol del Alavés en los primeros minutos, que aplaudieron a los suyos y los animaron para conseguir lo que al final se acabó dando, la remontada. “Se nos ha puesto el partido en contra en el minuto 4 y me gustaría reseñar que los primeros que han reaccionado han sido los aficionados. Espectacular”, admitía el técnico.

“La respuesta del equipo al gol ha sido pasar por encima del Alavés”, contaba Paco López, comentando el gol cosechado por el conjunto vasco a pocos minutos de empezar el duelo. Ha destacado la actitud del conjunto. “La actitud de hoy ha sido la misma que contra el Sevilla o el Valencia. El equipo sigue siempre reconocible. Era nuestro equipo.”

Ha querido hablar sobre el rendimiento de Rochina. “Ha hecho un partido muy bueno, como el de todos. Es un jugador como muchísimo talento. Sabe lo que queremos de él y no me ha sorprendido el trabajo que ha hecho. Está trabajando de una manera espectacular, pero somos 25 y hay que elegir. Sé que es un jugador para jugar en pasillos interiores y no exteriores como Bardhi, pero los jugadores de talento tienen que estar al servicio de lo que demande el equipo y en ese sentido “Chapeau” para Rochina. Este tipo de cosas son las que nos hacen conseguir el objetivo”, aclaró el preparador granota.