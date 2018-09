Real Madrid - Atlético de Madrid: puntuaciones Real Madrid, jornada 7 LaLiga Santander 2018

En otro derbi madrileño más entre merengues y colchoneros, la ausencia de goles terminó indicando en el electrónico del Santiago Bernabéu que los protagonistas habían sido los porteros junto a sus respectivas líneas defensivas. Así, en el lado blanco, tanto Asensio como Bale desaprovecharon sus puntuales oportunidades para anotar mientras sus compañeros dominaban la pelota frente a un Atlético mejor en la primera mitad que en la segunda, con mayor asedio local.

Courtois mantuvo la portería madridista a raya y Ceballos revolucionó el juego del Real Madrid tras el descanso para ganar en presencia ofensiva. Solo faltó marcar, al menos, un gol para que Benzema no se marchase pitado por la afición blanca.

0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Lopetegui

7 | Buen planteamiento inicial con la idea de mantener la posesión con calma y sin conceder errores o facilidades al Atlético arriba. El equipo jugó bastante bien así. Su mejor acierto fue sacar a Ceballos, aunque fuese por lesión. No obstante, tenía a Mariano para buscar el ansiado gol y decidió no darle minutos a su atacante más ofensivo. Mala decisión.

Courtois

9| Salvó al conjunto blanco en tres buenas paradas ante los atacantes colchoneros. Sobre todo, el mano a mano que despejó con la cabeza a Griezmann fue determinante. En el resto, las salidas por alto fueron portentosas y muy seguras. Hasta en nueve ocasiones tuvo que emplearse frente a las torres o delanteros rivales.

Carvajal

8 | Buen partido del lateral más ofensivo en el derbi, ante la ausencia en la otra banda de Marcelo. En defensa fue muy contundente, como siempre, pero no dejó de correr hacia arriba y abajo para dar profundidad en el ataque también. Seis recuperaciones en total. Numerosas salidas de balón por la derecha. Portento hasta el último minuto.

Sergio Ramos

8| Atento y encima de Diego Costa en todo el encuentro, apenas dejó al hispano-brasileño crear peligro. Recuperó siete balones y ganó mucha presencia en las posesiones del Real Madrid, como acostumbra. Esta vez no cometió apenas errores en pases, por lo que su partido fue notable. Trató de rematar algún balón parado pero sin fortuna.

Varane

8 | Al igual que el camero, fue la sombra de su compañero Griezmann para no darle espacios. Otras siete recuperaciones, numerosos despejes y también participación en el juego madridista. Sin embargo, su rapidez atrás fue determinante para frenar los intentos de contra rivales.

Nacho y Saúl pelean un balón I Foto: Real Madrid

Nacho

7 | Notable bajo por su escasa aportación arriba, aunque lo que se le pedía era excelentes tareas defensivas y en eso sí cumplió, como siempre. Cuatro pelotas robadas, buena salida ante la presión rival e incluso algún que otro regate completado fueron sus principales prestaciones. Aunque la banda zurda no sea su fuerte, ante Lemar y Juanfran estuvo muy bien.

Casemiro

8 | Ocho recuperaciones para el pivote defensivo blanco, que no cometió apenas errores en los pases y estuvo ayudando constantemente a la defensa. Se atrevió con dos disparos lejanos también, aunque demasiado altos. Solo cometió una falta, que contra el Atlético es una gran noticia.

Kroos

7 | Llevó las riendas del juego y siempre trató de hallar el resquicio en la buena defensa colchonera. En tres ocasiones asistió entre líneas para habilitar a Asensio y Bale, que no estuvieron acertados. Tres recuperaciones junto a un disparo a portería sin mucho peligro ofreció el alemán.

Modric

7 | El nuevo 'The Best' no cuajó su mejor partido, quizás por ese cansancio que lleva aún arrastrando desde el mundial de Rusia. No obstante, aportó lo de siempre: mucha movilidad, toque, cuatro recuperaciones y dos asistencias de remate. Un disparo al borde del área a punto estuvo de ajustarse al palo por dentro.

Asensio

6 | Estuvo muy participativo y con movilidad tanto en un lado como en otro, pero le falló lo más importante: la definición ante Oblak, que le sacó un mano a mano. En los minutos ya finales le faltó aire en otra contra que acabó decidiendo con un mal pase. En este tipo de partidos debe estar más acertado. Los detalles terminan siendo claves para el resultado.

Asensio tuvo una clara ocasión ante Oblak I Foto: Real Madrid

Bale

6 | Aunque solo aguantó hasta el descanso por esos problemas musculares que le aparecieron, estuvo activo, incisivo e intentando disparar a la mínima oportunidad. Sin embargo, también falló frente a Oblak en una clara ocasión, después de probar al guardameta en otra jugada con un disparo lejano. Sin Cristiano, no se puede perdonar así.

Benzema

5 | Se marchó pitado por un sector del Bernabéu porque si no se marca, la principal responsabilidad es del nueve. Pero el francés jugó su fútbol, con buenas descargas de espaldas, mucha movilidad tirado a la izquierda y ofreciendo algunas soluciones en un bien cerrado Atlético. Tuvo dos remates rechazados por los centrales en área pequeña y eso le condenó a los pitos. En ese aspecto hay que estar más determinante.

Dani Ceballos

8| La revolución la puso el de Utrera en la segunda mitad, cuando el Real Madrid asedió el área rival. Apenas falló dos pases de los numerosos que dio, aportó profundidad en la izquierda al juntarse con los otros 'jugones' blancos y recuperó hasta cuatro pelotas atrás. Omnipresente Ceballos para darle al juego lo que requería. También dejó varios detalles de mucha clase para zafarse de los marcajes rojiblancos.

Ceballos en una acción del partido I Foto: Real Madrid

Lucas Vázquez

6| Entró para disputar unos veinte minutos pero no pudo aportar soluciones en una defensa colchonera muy bien armada. De todas formas, no está al nivel de la campaña pasada con Zidane y se diluyó en la derecha, sin apenas encarar o regatear para poner centros.

Vinicius Jr

6 | Sin apenas tiempo para demostrar, su debut en el derbi madrileño fue una gran noticia para él. Encaró y ofreció más llegada por la banda izquierda, pero hasta ahí.