Peor comienzo de Real Madrid y Barcelona desde 2002

El conjunto de Julen Lopetegui y el de Ernesto Valverde no están teniendo un inicio de liga muy bueno que digamos. Ambos clubes no están encontrando su juego, y los goles no llegan.

Real Madrid y Barcelona tienen menos de 15 puntos tras las primeras siete jornadas de La Liga, algo que no sucedía desde 2002. No bastaban 14 puntos para ser líder de La Liga en la séptima jornada desde la temporada 1993-94 (usando el actual sistema de puntuación).

Como vemos, muchos años han pasado hasta que los dos equipos que, históricamente, se han disputado el campeonato nacional de Liga, han comenzado de forma tan mal una liga. A nivel individual de cada club, si ha habido comienzos peores, sin ir más lejos el del Real Madrid de la temporada pasada fue todo un desastre, perdiendo muchos puntos en los últimos minutos, pero lo novedoso este año es, que están siendo los dos clubes con más títulos del fútbol español los que está teniendo un comienzo que no esperaban, algo que, sin duda sorprende mucho a los aficionados.

Esta temporada parece que, si uno pierde o empata, el otro se solidariza y hace lo mismo, es sin duda, algo que sorprende, ni Real Madrid ni Barcelona aprovechan los tropiezos que tienen y de momento, tras empates, derrotas y victorias siguen empatados a puntos. En la noche de ayer, el conjunto blanco tuvo una nueva oportunidad de ponerse líder en solitario de la Liga Santander, pero una vez más volvió a dejarse puntos, esta vez ante el Atlético de Madrid, en un derbi donde los porteros, Courtois y Oblak, fueron los mejores del encuentro, una parte para cada equipo, por lo que se podría decir que fue un empate justo.

Real Madrid y Barcelona, como decíamos anteriormente, están empatados a puntos, situándose el conjunto catalán por encima del conjunto madrileño por diferencia de goles, pero no sabremos cuando uno podrá ponerse líder en solitario.