Puntuaciones Real Sporting: Real Sporting vs Las Palmas, jornada 7 LaLiga 1|2|3

El Real Sporting de Gijón puso final a su mala racha de tres partidos sin ganar en competición liguera imponiéndose por un gol a cero a la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo de Baraja dio un golpe sobre la mesa.

Se vivió un ambiente cargado de emoción en el Estadio Municipal El Molinón - Enrique Castro "Quini tras la decisión de Carlos Carmona de jugar el partido pese a haber fallecido su padre el día anterior; decisión a la que la afición rojiblanca respondió con sonoras ovaciones cada vez que el balear era protagonista en cualquier lance del encuentro.

Bases de puntuación (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Rubén Baraja

7 | Insistente. El técnico pucelano insistió en utilizar el mismo esquema y planteó un partido serio y valiente ante uno el rival que más en forma estaba en competición liguera.

Diego Mariño

8 | Correcto. El meta gallego apenas tuvo que intervenir en el encuentro. Paró todos los tiros que amenazaban su meta de manera segura y contundente.

Molinero

8 | Trabajo. El lateral diestro fue contundente e hizo gala de su regular y gran rendimiento a lo largo de la temporada. Una de las sensaciones rojiblancas. Al igual que el equipo fue de menos a más según corría el tiempo.

Peybernes

6 | Actitud. El zaguero francés debutaba ayer en feudo local y lo hizo jugando de una manera más que correcta. Amo y señor de los balones aéreos, atento a su espalda y frenando en varias ocasiones a Rubén Castro.

Álex Pérez

8 | Superación. El madrileño tenía que empezar el partido desde el banquillo, pero la baja de última hora de Babin hizo que el madrileño acabase siendo titular. Su actuación fue más que notable, demostró que se merece la titularidad y que tiene nivel más que de sobra para serlo. Muy bien en los cruces, cortando infinidad de balones y ayudando la salida de balón desde atrás.

Canella

9 | Capitán. El de Laviana mostró ayer un nivel alto, acercándose mucho a su mejor versión. Cuando el equipo estaba más bajo de moral corrió la banda izquierda como un perdigón y se llevo una ovación de la grada, que reconoció el trabajo del capitán. Muy protagonista en ataque y muy presente en defensa.

Isaac Cofie

6 | Timón. El pivote defensivo es una garantía defensiva enorme. Recuperó infinidad de balones en defensa. En la salida de balón cometió algunos errores buscando pases imposibles que acababan en ocasiones que comprometían a la zaga local.

André Sousa

8 | Pulmón. El centrocampista portugués fue de menos a más. Esta vez no fue sustituido y aprovechó la confianza de Baraja dando al equipo verticalidad, posesión y aguante en la medular. Otra gran actuación del luso que está siendo uno de los mejores rojiblancos de este inicio de temporada.

Robin Lod

8 | Magia. El internacional finlandés fue decisivo en la victoria local. El zurdo se asoció con Carmona para crear una jugada preciosa que acabaría con el gol de Álvaro Jiménez. Aguantó bien el balón al final del encuentro y rompió líneas con sus pases y regates.

Álvaro Jiménez

10 | Desborde. El canterano del Real Madrid jugó en banda diestra y su defensor sufrió un auténtico calvario por culpa del extremo local. Encaraba a su par de manera constante, no se le apagó la chispa en ningún tramo del encuentro. Corrió y luchó todos los balones y además anotó un golazo con su pierna mala. Se convierte así en el 7º goleador del equipo rojiblanco.

Carlos Carmona

9 | Ejemplo. Carmona fue sin duda alguna el protagonista de la tarde de ayer. Decidió jugar el día posterior al fallecimiento de su padre, gesto que le honra y no paso desapercibido para la afición. No ponerle un sobresaliente al balear sería pecado. En el juego fue de más a menos, siempre activo en ataque. Las repetidas interrupciones del juego hicieron que no fluyese su juego como debía. Aún así, rindió a buen nivel y fue protagonista en el gol de Álvaro inventándose un pase a Lod de sombrero.

Uros Djurdjevic

7 | Luchador. El serbio sigue sin mojar con la camiseta rojiblanca, pero también sigue luchando cada balón. Entrega, corage y pundonor. Cada vez está más participativo en el juego. Ayer jugó bien y peleó, no tuvo premio su actuación. Irá a más durante la temporada.

Los cambios

Hernán Santana

6 | Actitud. La actitud del canario al entrar al campo fue ejemplar. Peleó por el balón y salió a comerse a los rivales desde el banquillo. No fue muy protagonista con el balón, pero si en la presión.

Nacho Méndez

7 | Clase. El canterano salió al campo para que el equipo local tuviese más posesión y poder matar el partido con el balón en los pies. El poco sufrimiento del equipo ante un rival de la altura del visitante fue en parte gracias al buen hacer del de Luanco

Blackman

S.C. | Apenas tuvo el balón y apenas incidió en el partido.