Jaime Gavilán: "El equipo está espectacular y es complicado hacerse un hueco"

Tras un verano sin demasiado movimiento en el mercado de fichajes, el Alcorcón consiguió mantener la base de la plantilla de la temporada pasada. En el capítulo de altas, uno de los nombres más destacados fue el Jaime Gavilán. El centrocampista nacido en Valencia regresaba de esta manera al fútbol español tras varios periplos internacionales, primero en Grecia, después en la India y por último en Corea del Sur.

Sin embargo, Gavilán todavía no ha disputado ni un solo minuto en los ocho partidos oficiales jugados hasta ahora por culpa de un edema óseo. El centrocampista de 33 años cuenta así como fue su regreso a España en una entrevista realizada por el club madrileño: "Volver a Madrid y, en concreto a la A.D. Alcorcón, era una gran opción. He estado mucho tiempo en Madrid, tengo grandes amigos y estoy más cerca de casa. Me hablaron muy bien del Alcorcón, Víctor Pérez, que estuvo aquí, y David Navarro. No me lo pensé y fiché muy feliz por el club. Es una entidad que cumple las expectativas de sobra y más. Aún no he tenido la suerte de debutar pero estoy seguro que va a ser un gran momento".

Debido a la complejidad que conlleva la recuperación de este tipo de lesiones, Gavilán es cauto y no pone fecha para su debut: "Las sensaciones son buenas pero quiero ir paso a paso. Es una edema óseo, nada grave, pero tengo que tener paciencia, sobre todo para evitar recaídas".

El jugador formado en las categorías inferiores del Valencia, con el que llegó a debutar en Champions, destacó también el gran nivel que está mostrando el equipo: "El equipo está espectacular y es complicado hacerse un hueco. Tengo claro que, cuando llegue mi oportunidad, podré aportar experiencia, calidad y recursos en faceta ofensiva, asistiendo y, por qué no, conseguir goles, para ayudar en todo lo que pueda al equipo".

Gavilán también ha querido ensalzar el gran espíritu de equipo que reina en el vestuario alfarero: "He estado en muy buenos vestuarios pero este es especial. Desde que venimos a desayunar hasta que estamos en el campo, alguna cena que hacemos… todo el mundo está muy implicado y vamos a una".