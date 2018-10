Golpe de autoridad para seguir sumando

Después del tropiezo en Kazakhstan y la posterior remontada en el Mini Estadi para seguir vivas en la UEFA Women’s Champions League, el Barça ha visitado La Ciudad Deportiva Andrés Iniesta (Albacete) para seguir en la persecución de la Liga. Las de Fran Sánchez tienen un partido aplazado contra el Rayo Vallecano, perteneciente a la jornada 2 de la Liga Iberdrola, que se va a disputar el próximo 24 de octubre en la Ciutat Espotiva Joan Gamper. El Barça se vio obligado a pedir un aplazamiento ya que gran parte de su plantilla sufrió gastroenteritis después de su desplazamiento europeo.

Festival de goles para demostrar quién manda

La primera parte fue muy igualada por parte de los dos conjuntos. El Barça tuvo ocasiones claras que no supo cómo aprovechar, no conseguían finalizar las jugadas. Después de mucha insistencia, Mariona Caldentey rompió el 0-0 con una jugada un tanto extraña dentro del área. Primero fue Alèxia que, con un toque exquisito, dejó el balón para la mallorquina, que no pudo anotar. El rebote cayó a pies de Marta Torrejón, que volvió a asistir a Mariona para que, esta vez sí, pusiera el 0-2 en el marcador.

El segundo llegó tan solo dos minutos más tarde y fue una obra de arte de Aitana Bonmatí. Una vez más, Alèxia Putellas llegó al área rival y decidió retrasar el balón hacia la subcampeona mundial sub-20, que, sin ni siquiera controlar el balón, batió a Elena de Toro, que no pudo hacer nada para evitar que ese disparo terminara en 0-2.

Con cero goles a dos se fue el partido al descanso. Las futbolistas del Albacete con impotencia todo y haber aguantado 40 minutos de imbatibilidad mientras que las de Fran Sánchez respiraban un poco más tranquilas, sabiendo que poco a poco tenían el partido en el bolsillo.

Segundo tiempo teñido de azulgrana

A la hora de partido, Fran Sánchez empezó a mover ficha. Entró Toni Duggan por Mariona Caldentey. La futbolista inglesa no se encuntra en su mejor momento futbolístico, y es que acumula una mala racha de no ver portería. Hizo un partido extraño, peleando los balones divididos como de costumbre pero sin puntería alguna. La defensa del Albacete se le adelantó y sacó el balón antes de que Duggan pudiera rematar un pase de la muerte y, minutos después, un balón perdido por dentro del área que parecía estar más dentro que fuera de la portería, Elena de Toro consiguió atraparla.

Lieke Martens puso más tierra de por medio con el 0-3 y la siguió, una vez más, Aitana, que marcó un doblete.

Con el 0-4 el partido estaba más que sentenciado pero las azulgranas siempre tienen sed de mucho más. El gran espectáculo lo dio la capitana Vicky Losada que, desde el córner, metió un gol olímpico que dejaba al Albacete destrozado en su campo.

Andonova entró en el 67 y solo le hicieron falta 20 minutos para salir goleadora de un encuento más. Las locales no sabían qué más hacer y reivindicaron su posición con un gol en el último minuto, el gol del honor que consiguió Carmen. Desde el lado izquierdo la futbolista del Albacete lanzó un balón que superó a Sandra Paños y entró por su escuadra izquierda. Un 1-6 que daba los tres puntos al Barça, que sigue sumando de tres en tres pero que perdió la imbatibilidad en portería.