Juanpi liberado e Iván Rodríguez soñando

El Málaga CF. sumó su sexta victoria de la temporada ante el Rayo Majadahonda, que le hace continuar como líder de LaLiga123 con cuatro puntos de distancia sobre el segundo clasificado. Tras el partido el mediapunta Juanpi Añor y el lateral derecho Iván Rodríguez atendieron a los medios de comunicación en zona mixta para dar sus impresiones sobre la victoria del conjunto blanquiazul así como tratar el momento personal que vive cada uno dentro del equipo.

Sin duda uno de los protagonistas del encuentro fue el venezolano Juanpi, ya que a pesar de que el partido ante el Rayo no fue su mejor encuentro si que fue positivo para él al recuperar la titularidad y sumar sus primeros minutos debutando en segunda división. Y es que tras muchos meses fuera del equipo por decisión técnica o por lesiones, hizo que la situación se enquistara tanto para el futbolista como en su relación con la afición. Por ello el mediapunta reconoció ante la prensa su felicidad: "De cabeza me siento mucho mejor, más feliz, más liberado. Y vuelvo a sentirme jugador de este equipo, que es lo que siempre he querido. Sabía que no iba a ser fácil empezar a jugar y tener minutos, y sobre todo una titularidad como la de hoy. Estoy feliz, estoy bien conmigo mismo, con el equipo y con los compañeros. Y eso se nota. Estoy bastante contento y a seguir en esta línea".

Tras su vuelta al equipo fue sustituido por Juan Ramón López Muñiz en el minuto 68 de la segunda parte, siendo despedido por el respetable con aplausos, valorando el venezolano esta nueva situación respecto a las tensos momentos vividos y a la música de viento continua recibida en anteriores ocasiones: "Está claro que salir del campo con aplausos es mucho mejor que salir de otra manera. Hay que seguir con esta línea de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo, y eso la gente lo valora". Tampoco quiso hablar sobre la situación que vivió el pasado verano a nivel personal tras haber sido apartado del equipo al no contar con él: "Ese tema lo hablaré en otro momento, pero no ha sido fácil. No es momento de hablar de mí, es momento de hablar del equipo y de centrarnos en el equipo. Eso es lo más importante".

Ivan Rodríguez vive el sueño blanquiazul

Iván Rodríguez | Málagacf.com

Otro de los jugadores destacados fue el lateral derecho de Alameda Iván Rodríguez, que tras la lesión de Cifu y superar sus molestias estrenó también titularidad con el conjunto de Martiricos, cumpliendo su sueño de jugar con el Málaga CF. en La Rosaleda: "El sueño de cualquier canterano que ha llegado joven es debutar en La Rosaleda con esta afición y espero que pueda seguir teniendo con minutos, Estoy muy feliz". Dijo que da todo en cada entrenamiento y en los minutos que le dan en cada partido para seguir teniendo opciones de seguir jugando con el primer equipo: "Siempre intento hacerlo lo mejor posible en los entrenamientos, en los partidos que pueda jugar, e intento aprovechar todos los minutos que me pueda dar el míster".

Sobre la gran dinámica del equipo en las siete primeras jornadas, Iván dijo que es muy buena a pesar de la derrota en Las Palmas y reconoce el gran trabajo realizado en el partido ante el Rayo Majadahonda: "Llevamos 6 de 7, la dinámica siempre ha sido buena. Siempre se puede perder y más en un campo como en el de Las Palmas. El equipo ha hecho un gran trabajo hoy y los tres puntos son merecidos". No ha querido desaprovechar para manifestar que la conexión con Jack Harper existe, algo que hablaron antes del partido y con el que reconoce que se lleva muy bien: "Lo veníamos hablando en el autobús esta mañana, que en cuanto llegase a línea de fondo se la pusiera que él iba a estar en el primer palo. Me llevo muy bien con él y yo creo que eso se nota". Pero ante la euforia del equipo y el momento dulce que viven, el de Alameda se muestra tranquilo y cauto porque la liga es muy larga aunque van por el buen camino: "Tranquilidad porque sabemos que la liga es muy larga, estamos haciendo las cosas muy bien, pero nos quedan muchos pasos para conseguir el objetivo. Creo que vamos en buen camino".

Buenas noticias para el Málaga con la aparición de estos dos jugadores, ya que tras la lesión de Cifu se apoya en un canterano de garantías y futuro como es Iván Rodríguez, y donde se puede ver una luz al final del túnel para recuperar a un mediapunta de calidad como es Juanpi. Que ya ha demostrado la gran calidad que tiene y que como Ontiveros puede ser recuperado para la causa, algo que es una gran noticia para Muñiz que podría contar con dos jugadores de garantías cuando lleguen épocas complicadas y tenga que sortear las adversidades que se vayan presentando.