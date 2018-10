El Real Madrid, a por su segunda victoria en la fase de grupos

Los hombres de Julen Lopetegui ya se encuentran en Rusia para disputar el segundo partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El primer partido frente a la Roma no fue nada mal y el Real Madrid quiere seguir prolongando su buena racha frente al CSKA de Moscú, recordemos que Julen Lopetegui no podrá contar ni con Ramos, por descanso, Bale, que notó molestias en el abductor en el derbi frente al Atlético de Madrid, Isco por la apendicitis aguda que sufrió y Marcelo que se lesionó en el partido previo al derbi.

Por todo esto, el once titular del conjunto blanco se tambalea un poco y el técnico madridista tendrá que probar cambios en ese once. Es probable que el puesto de Ramos lo ocupe Nacho, aunque Marcelo al no estar disponible es posible que Nacho entre de lateral izquierdo y Vallejo ocupe el puesto de defensa central, el puesto de Bale lo ocupará Lucas Vázquez que habitualmente, es el que sustituye al galés en los encuentros, en el centro del campo lo más probable es que sea Casemiro, Kroos y Modric.

El Real Madrid se pone a prueba en Rusia y buscará la segunda victoria en esta fase, tenemos que recordar que, el CSKA ha tenido dificultades como local en los últimos tiempos y ahora recibe al vigente campeón de la Champions. En la primera jornada de esta fase de grupos, el conjunto ruso perdía por 2-0 ante el Viktoria Plzeň, pero reaccionó en la segunda parte y logró el empate gracias a un gol de penalti de Nikola Vlašić en los instantes finales. El Real Madrid, por su parte, pasó menos apuros y se impuso por 3-0 a la Roma en el Santiago Bernabéu.

El conjunto blanco ha podido entrenar ya en el estadio donde se va a disputar el encuentro y Julen Lopetegui ha podido probar nuevas técnicas y las posibles jugadas ensayadas.