Los grandes del grupo XIV imponen su condición de favoritos

EXTREMADURA B - OLIVENZA (0-0)

Partido inaugurador de la jornada 6 del grupo XIV de la tercera división, que enfrentaba al Extremadura B contra el Olivenza. Un encuentro que prometía grandes cosas antes del inicio, pero que finalmente se saldó con el empate entre ambas escuadras. Por su parte, el conjunto local corta su racha de victorias y obtiene un punto que le permite seguir peleando por esos codiciados puestos de ascenso, mientras que, el Olivenza sigue sin saber lo que es la victoria en lo que llevamos de liga y con este resultado acumula su quinto empate consecutivo, jugando con fuego y acercándose a los puestos más bajos de la clasificación.

El choque comenzó con muchas inquietudes, ya que ninguno de los dos equipos parecía dispuesto a permitir que el contrario tuviera la posesión, pareciendo indicar que en cualquier momento una jugada aislada podría estrenar el marcador, casi es así cuando, el jugador blaugrana Javi Casero realizó un chut hacía la portería visitante que finalmente lo repelería el palo. A partir de esta clara ocasión local, el Olivenza dio un pasito adelante, intentando jugar a un fútbol más intenso y procurando que los locales no tuvieran la posesión, a causa de esto se fueron sucediendo las amonestaciones por parte de los dos equipos en forma de cartulina amarilla, llegando así al final de la primera parte en la que ambos equipos jugaron a un fútbol bastante contundente, pero sin ningún brillo.

Tras el inicio de la segunda parte, se empezaron a deslumbrar intentos por partes de los dos equipos de marcar ese gol que les diera esa victoria que tanto deseaban, pero esto solo se quedó en un espejismo, ya que ninguno de los dos equipos era capaz de perforar las sólidas defensas que habían planteado, el Extremadura lo intentó una y otra vez, pero las ocasiones se acababan estrellando con el meta visitante. Finalmente, se llegaría al final de un encuentro en el que se podría decir que el empate fue justo para ambos equipos.

CASTUERA - MÉRIDA AD (0-3)

No saltó la sorpresa en el estadio Manuel Ruiz y se acaba sucediendo un resultado que, sin ánimo de ofender a nadie, era bastante previsible. El Castuera sigue dando palos de ciego en lo que llevamos de competición, y con esta nueva derrota se consolida aún más, si es posible, en los puestos de descenso. Mientras tanto, el conjunto romano sigue demostrando su clara candidatura a ser el campeón de liga al final de la presente campaña, ya que con esta victoria se acerca un poco más al líder, que en este caso es el Cacereño.

El partido comenzó con el guion esperado, claro dominio por parte del Mérida, con posesiones bastante largas y jugando a un fútbol muy ofensivo, mientras que, por su parte, el Castuera se encerró atrás intentando que los visitantes no dispusieran de ocasiones e intentado dar la sorpresa en algún contraataque o en una jugada a balón parado. El primer gol no tardaría mucho en llegar, y tendría la firma de un jugador romano, Santi Villa en el minuto 20 sería el encargado de materializar un libre directo y de estrenar el marcador a favor de los visitantes, sucediéndose el resto de la primera parte con un claro dominio romano, pero sin que se moviera el marcador de 0-1.

La segunda parte sería una réplica de la primera, con un único protagonista, el Mérida, y no tardaría mucho en llegar el segundo gol visitante, cuando en el minuto 51 el jugador Paco Tomás perforaría las redes locales, aumentando por dos la ventaja visitante. El encuentro seguía transcurriéndose sin ninguna historia y el Castuera estaba a merced del Mérida, que en el minuto 75, y por obra de Cristo, redondearía el marcador con el definitivo 0-3, cerrando el encuentro y dejando con muy mal sabor de boca a la afición local, que ve como su equipo va a la deriva y sin rumbo.

CD DIOCESANO - PUEBLONUEVO (0-0)

Partido sin muchos argumentos se disputó en la tarde de domingo en el estadio Manuel Sánchez Delgado, entre el CD Diocesano y el Pueblonuevo. El Diocesano, cosecha con este empate seis puntos en total en su casillero, el cuál le permite alejarse un poco más de los puestos bajos de la tabla, mientras que, el Pueblonuevo se encuentra en la misma situación que el Diocesano, con seis puntos en la clasificación, que le ayudan un poco más a intentar conseguir su objetivo al final de temporada, la permanencia.

Las grandes igualdades entre ambos equipos prometían un encuentro bastante intenso y un auténtico toma y daca, y no defraudó, a lo largo de la primera parte, ambos equipos dispusieron de ocasiones para adelantarse en el marcador, pero el buen hacer de las defensas rivales no lo permitió, ambos equipos plantearon un juego táctico y muy bien organizado, cerrando líneas e intentando no conceder ocasiones, llegando al final de la primera parte con un encuentro bastante parejo, pero sin goles en el marcador. La segunda parte comenzaría al igual que terminó la primera, con el Diocesano un pasito por delante de su rival, intentando generar ocasiones que le permitieran estrenar el marcador, pero no fue posible, ya que los visitantes desbarataban todas las ocasiones locales e intentaban generar las suyas propias, pero estas también fracasaban ante la defensa férrea que habían planteado los locales, llegando al final del encuentro, con un empate sin goles y un punto para cada escuadra, que les acerca un poco más a su objetivo.

AD LLERENENSE - RACING VALVERDEÑO (0-2)

Partido más que interesante se disputó en la localidad extremeña de Llerena, entre el AD Llerenense y el Racing Valverdeño. Los locales llegaban al encuentro con la idea de conseguir su segunda victoria consecutiva e ir acercándose a la zona alta de la tabla, pero con esta derrota se mantienen con siete puntos y en la zona media de la clasificación. Por su parte, el Valverdeño, consigue su segunda victoria en lo que llevamos de competición y consigue dar un pequeño paso en su objetivo de permanecer la próxima temporada en tercera división.

El encuentro comenzaría de forma vertiginosa y no tardaría en estrenarse el electrónico, y lo haría por medio del jugador del Racing, Borja Romero que en el minuto 3 marcaría el primero de los suyos, dejando helado a los jugadores llerenenses y a la afición local. Este gol supondría un gran golpe para los locales, que ni en sus peores pronósticos podrían haber predicho ese comienzo. La primera parte se sucedió sin muchas más sorpresas, el Llerenense intentó sobreponerse al gol encajado intentando generar ocasiones que le permitieran empatar el encuentro, mientras que, al Racing, se le veía muy a gusto en el campo, y estaba claro que no iban arriesgar, concediendo muy pocas ocasiones a los locales, llegando así, al final de la primera parte con una ventaja mínima para los visitantes. La segunda mitad comenzó de forma más igualada, por su parte, los locales, intentaban en todo momento tener la posesión del balón, cosa que al Racing no le parecía molestarle, ya que se sentía muy cómodo con su juego y con el resultado, pero no se conformó con marcar un solo gol, y así lo demostraría cuando en el minuto 83, Jose Mari marcaba un golazo de falta directa por toda la escuadra, cerrando el encuentro y el marcador, provocando una gran tristeza para los jugadores locales que vieron cómo se les escapó una oportunidad de escalar más en la tabla y de darles una alegría a su afición.

JEREZ - EMD ACEUCHAL (1-1)

Una de las sorpresas de la jornada saltó en la localidad extremeña de Jerez, en la cuál se disputaba el encuentro entre el Jerez y el Aceuchal. El Jerez puede sentirse orgulloso del punto obtenido ante un rival, que a priori, era favorito, además con este empate se sitúa en la zona noble de la clasificación, alejándose de los puestos de descenso. El Aceuchal, sin embargo, confirma su mal estado de forma, ya que solo ha obtenido un punto en sus últimos dos encuentros, descolgándose de los puestos que permiten jugar la promoción de ascenso.

El encuentro comenzaría de la peor forma para los visitantes, ya que en el minuto 7, el portero Sergio, sería expulsado por roja directa por una falta cometida fuera del área, obligándoles a jugar con un hombre menos el resto del partido. Este hecho no lo aprovecharía el conjunto local, ya que la primera parte se sucedió sin ocasiones por parte de los dos equipos, hasta que, en el minuto 41, el defensa visitante, Cristian, marcaba el primer gol del encuentro y adelantaba al Aceuchal, dejando boquiabiertos a los locales y llegando al final de la primera parte. La segunda parte se reanudaría con un Aceuchal muy encerrado atrás, siendo conscientes que con un jugador menos, lo mejor que podían hacer era aguantar el resultado. Este juego tan defensivo por parte de los visitantes resultaba irritante para el Jerez, que veía como un encuentro que tenía a favor casi desde el comienzo, se les estaba escapando, pero, finalmente, en el minuto 67, el jugador local Joaquín pondrían las tablas en el marcador, animando a un Jerez que vio como la victoria era posible. Sin embargo, se llegó al final de un encuentro en el que el Aceuchal puede dar las gracias de haber podido rascar un punto en un partido que se le ponía cuesta arriba desde el principio, mientras que, el Jerez observa con impotencia cómo se les escapó una victoria que podrían haber obtenido.

ARROYO - CD CORIA (0-1)

Casi salta la sorpresa en Arroyo de la luz, pero se quedó en eso, en un casi, porque finalmente el Coria, favorito en todas las apuestas, se llevó el encuentro. El Arroyo llegaba al partido con la necesidad de conseguir su primera victoria en la categoría, debido a que actualmente se encuentra en puestos de descenso, y con esta derrota afianza, aún más, su presencia en estas posiciones. Mientras tanto, el Coria, sigue peleando con el Mérida y, sobre todo, con el Cacereño, por esos puestos tan codiciados que permiten jugar la promoción de ascenso a segunda división b.

El partido se inició con el esquema previsto, con el Coria disponiendo de la posesión del esférico y sin permitir que el Arroyo dispusiera de ocasiones. Durante la primera media hora del choque, el Coria fue amo y señor del encuentro, y no tardaría en llegar el primer gol, cuando en el minuto 34, el centrocampista, Juanqui, realizaba uno de los goles de la jornada, un disparo desde fuera del área que se colaba por toda la escuadra del meta rival. Se llegaría al final de la primera parte con un único y claro protagonista, el CD Coria. La segunda mitad comenzó con un guion algo cambiado, los visitantes dieron un paso atrás y concedieron más posesión de balón al Arroyo, que, a pesar de esto, no fue capaz en ningún momento de perturbar la meta de Álex. Se llegaría al final del choque con una victoria por la mínima por parte de los visitantes, que independientemente de si podrían haber jugado mejor o no, los tres puntos se los llevaron ellos.

VALDIVIA - CP CACEREÑO (0-2)

Gran partido nos brindó el Valdivia y el Cacereño, dos grandes equipos con un juego bastante llamativo y vistoso, un partido que, se acabó decantando a favor de los cacereños. Con esta derrota, el Valdivia se mantiene en la zona media de la tabla, con un colchón de puntos que le permite estar lejos de los puestos de descenso, pero se aleja aún más de los puestos de arriba. El Cacereño, por su parte, sigue intratable en lo que llevamos de liga, con esta acumula su sexta victoria consecutiva y si afianza como líder en solitario del grupo.

Desde el inicio del choque, el Cacereño empezó a mostrar su condición de favorito, impidiendo que el Valdivia tuviera la posesión del balón y jugando con transiciones cortas hasta llegar a portería. Sin embargo, el Valdivia ya contaba con el juego que iba a plantear el conjunto visitante, es por ello por lo que cerró filas atrás, impidiendo al Cacereño generar ocasiones, llegando al final de la primera parte con un marcador de 0-0. La segunda mitad se inició de manera fulgurante, ya que en el minuto 47, el centrocampista del Cacereño, Eloy, marcaría el primero de los suyos, adelantando a los visitantes en el partido. El gol visitante supuso un jarro de agua fría para el Valdivia, que vio como el juego que había planteado a los cacereños no surgía efecto. No tardaría en llegar el segundo gol visitante, pero esta vez sería obra de Marcos Torres en el minuto 57. El resto del encuentro se sucedió con un claro dominio cacereño y una gran pasividad por parte del Valdivia, finalmente, el encuentro se cerraría con el marcador 0-2 a favor de los visitantes, que demostraron, una vez más, que son el equipo más en forma de toda la competición.

VALDELACALZADA - CALAMONTE (1-3)

Previsible, está podría ser la palabra con la que podríamos definir el encuentro que disputaron el Valdelacalzada y el Calamonte. Otra derrota más, y cinco que van ya, el Valdelacalzada sigue sin saber lo que es llevarse los tres puntos en un encuentro, y se sigue hundiendo aún más en la tabla, ocupando el puesto de colista del grupo. El Calamonte, sin embargo, con esta victoria respira un poco más, ya que se aleja de los puestos más bajos de la clasificación.

El partido comenzó tal y como se predecía, con un Calamonte lanzado al ataque y un Valdelacalzada encerrado atrás y esperando su oportunidad, sin embargo, el primer gol visitante no tardaría mucho en llegar, cuando en el minuto 6, Jorge marcaría el primero de los calamonteños. Con este gol tan tempranero el conjunto local se vino abajo y los visitantes vieron su oportunidad de hacer aún más daño, y así lo harían, cuando en el minuto 28, Peña colocaría el 0-2 en el encuentro. Ya finalizando la primera mitad, y con un Valdelacalzada abatido, llegaría el tercero por parte de los visitantes, otra vez por medio de Peña, que en el minuto 44 marcaría el tercero del Calamonte y el segundo en su cuenta particular. La segunda mitad se inició con un Calamonte más calmado y con el pensamiento de que el partido no se les iba a escapar, mientras que, el conjunto local salió a dar la cara y plasmar una buena imagen ante su afición. Tanto es así, que en el minuto 56, el jugador local Raúl Sache, marcaba el primer gol de los locales, haciendo creer que la remontada era posible. El Calamonte no se vino abajo tras el gol encajado, y demostró una gran solidez defensiva, impidiendo el avance del conjunto local. Finalmente, se llegaría al final del encuentro, con un marcador de 1-3 y con la sensación de que el Valdelacalzada está más fuera que dentro de la competición.

PLASENCIA - CD AZUAGA (1-0)

Encuentro de grandes emociones se jugaba en la localidad extremeña de Plasencia, entre la UP Plasencia y el CD Azuaga. Los locales llegaban al partido en un estado de forma bastante irregular, ya que en sus últimos dos partidos solo habían sido capaces de cosechar un empate y una derrota, con esta victoria esperan espantar los fantasmas, y que sea el inicio de una buena dinámica de resultados. Mientras tanto, el Azuaga, rompe su racha de cuatro partidos sin perder, y con esta derrota se mantiene en la zona noble de la clasificación, pero alejándose de los puestos de promoción de ascenso.

El choque comenzó con un Plasencia lanzado hacía la portería rival, intentando en todo momento tener la posesión del balón y poner en serios problemas a la defensa rival, por su parte, el Azuaga, empezó a jugar con transiciones de balón más largas, intentando que el esférico llegara a los pies de sus delanteros, pero esto resultaba inútil ante el buen hacer de la defensa local. El encuentro se mantendría muy parejo hasta que en el minuto 39, el delantero local, Kevin Levis, anotaba el primer y único gol del partido, que a la postre sería el tanto de la victoria, llegando así al final de la primera parte. El segundo acto no traería mucho más fútbol, ya que el Plasencia se sentía cómodo con el juego que estaba desplegando y con el resultado, mientras que, el Azuaga, no era capaz de sobreponerse a su rival, que les estaba planteando un juego completamente distinto a lo que ellos pensaban. Finalmente, el encuentro llegaría a su fin con la victoria local y la derrota visitante, lo cuál produjo una gran alegría para los aficionados locales que se habían desplazado para ver el partido.

MORALO - MONTIJO (4-0)

Gran partido cerraba la jornada 6 del grupo XIV de tercera división, entre el Moralo CP y la UD Montijo. El Moralo, llegaba al choque con la necesidad de conseguir una victoria, que les sacara de esa mala racha de resultados en la que había entrado, y que le ayudara a no descolgarse de los puestos de arriba. Por su parte, el Montijo, acumula su tercera derrota en lo que llevamos de temporada, situándose como el equipo que marca actualmente la salvación, pero solo se encuentra a un punto por encima del Arroyo, equipo que se encuentra antepenúltimo y que marca los puestos de descenso.

Desde el comienzo del choque se podía deslumbrar el equipo que iba a llevar la batuta del encuentro, el Moralo. A pesar de que el Montijo tuvo en el inicio del choque una ocasión que podía haber perturbado al meta local, se quedó solo en eso, en una ocasión, y no tardaría mucho en responder el Moralo, cuando en el minuto 16, Diego García marcaba el primer gol del encuentro, y el primero del conjunto local. Este gol hizo que los locales se vinieran arriba, mientras que, los visitantes se fueron diluyendo poco a poco, prueba de esto se daría en el minuto 34, cuando el defensa visitante, Manuel Pozo, marcaba un gol en propia meta, que supondría el 2-0 en el marcador. Justo antes del encuentro, y para hurgar más aún en la herida visitante, el Moralo marcaría el 3-0, pero esta vez sería obra de Valentín en el minuto 45. Con el comienzo de la segunda parte, el encuentro ya tenía un claro dominador, puesto que el Moralo estaba jugando a placer y sin ningún tipo de complicaciones con el Montijo, y no tardaría en llegar el gol que cerraría la goleada local, cuando en el minuto 75, y por partida doble, Valentín perforaba las redes visitantes, y cerraba un encuentro que ya no tenía historia. Llegando así al final del encuentro, con una amplia victoria a favor de los locales, y una dura derrota para los visitantes.