Lemar comienza a justificar el precio de su traspaso

El recorte de puntos que ha tenido el Atlético de Madrid respecto a Barça y Real Madrid en las últimas semanas, comenzó en el Coliseum, tras un inicio de Liga mediocre; en el que solo había cosechado cinco puntos, repartidos en una victoria agónica ante el Rayo y dos empates frente a Valencia y Eibar, además de una derrota contra el Celta. El Barça, líder del campeonato, se encontraba en ese momento a siete puntos. Para revertir la situación, Simeone colocó en el once inicial a Thomas Lemar, que no había sido titular frente a su ex equipo en Champions, al haber jugado Correa. El francés, nacido en la caribeña isla de Guadalupe, aportó desde el inicio del partido, ya que a los catorce minutos, un misil suyo desde casi treinta metros de distancia, dio en el larguero y rebotó en la espalda de David Soria, con tan buena fortuna (o mala fortuna para los getafenses) que el balón se introdujo dentro de la portería. De nuevo en el minuto catorce, pero esta vez de la segunda parte, Lemar encarrilaba el partido con el 0-2, tras una espectacular jugada combinativa de los rojiblancos. La apuesta por el 11 había funcionado.

El francés ya es parte importante del equipo. Fuente: Atlético de M.

El mediocampista hasta el momento, ha participado en todos los partidos de la temporada, siendo titular en la Supercopa de Europa contra el Madrid y en los partidos de Liga frente a Valencia, Rayo, Eibar, Getafe, Huesca y Real Madrid. En total, suma 526 minutos jugados y el reseñado gol frente a los getafenses. Aunque con las estadísticas en la mano, la aportación aún es pequeña, su influencia en el juego se va notando (causó una magnífica impresión en su primer partido oficial como colchonero), a pesar de tener claroscuros y ausencias a lo largo de los encuentros. Como a cualquier jugador que llega al Atlético de Madrid en los últimos años, le cuesta un tiempo de adaptación integrarse en los automatismos; aunque hay que destacar que junto a Rodri, son los dos fichajes que más están contando para el técnico argentino.

Lemar celebrando el Campeonato del Mundo. Fuente: FFF

Ha sido el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid

Las dudas respecto al precio pagado por su fichaje parece que se van apagando; su gran temporada el pasado año en el principado monegasco más sus apariciones con la selección “bleu” (forma parte de la selección campeona del mundo) le hicieron subir vertiginosamente su valor en el mercado. Esa losa de 70 millones de euros pagados por él pesa a casi cualquier futbolista, sin embargo Lemar, ha ido haciendo esfuerzos (recortó sus vacaciones) para ser de utilidad desde el primer momento al equipo. Por el momento, lo está siendo.