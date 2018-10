Un rompecabezas en defensa

La abultada derrota del pasado fin de semana es un claro ejemplo de la dinámica defensiva de la SD Eibar. Aunque los Sevillanos no demostraran su mejor juego, no tuvieron excesivas dificultades para perforar la portería de Dmitrovic. Los de Mendilibar no dan con la tecla en defensa, siendo este uno de los aspectos a mejorar para lograr el objetivo de la permanencia.

Hasta la fecha, siete son las jornadas que se han disputa de la máxima competición nacional. Si bien es cierto que la dinámica del equipo ha ido mejorando con el paso de las jornadas, el aspecto defensivo de los vascos sigue dejando que desear.

Los armeros, con un total de siete puntos, son el quinto equipo que más goles ha recibido de los 20 participantes. Solo Huesca, Rayo Vallecano, Leganés y Levante superan esa cifra. De las siete jornadas disputadas, solo han sido capaces de dejar la portería a cero en una ocasión. Frente al actual colista, el CD Leganés.

A pesar de que los hombres defensivos del equipo siguen siendo en su mayoría los mismos que en la pasada campaña, el nivel de estos no se acerca ni por asomo a su máximo nivel. Paulo Oliveira, José Angel o Ramis, son algunos de los nombres más criticados por sus últimas actuaciones.

Mendilibar es consciente de la situación y en las últimas semanas ha rotado en esa parcela del campo. Frente al Espanyol, Cucurella tuvo la oportunidad de debutar y aun mostrando un gran nivel, el técnico español no ha repetido la titularidad del jugador. Solo un hombre ha jugado todos los encuentros, Arbilla Anaitz.

Aunque el equipo haya mejorado en muchos aspectos, está claro que la defensa es el punto más débil del conjunto guipuzcoano. Demasiados goles encajados en tan solo siete jornada ligueras.