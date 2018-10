De Blasis, necesitado de protagonismo

La historia entre la SD Eibar y Pablo De Blasis no ha comenzado de la mejor manera. El extremo procedente del Mainz 05 ha sido titular en 3 de los 4 partidos en los que ha sido citado por el míster, Jose Luis Mendilibar, pero no ha sido decisivo en ninguno de ellos, lo cual significa que no está para nada en forma.

En el último choque liguero, el de Zaldívar lo dejó sentado en el banquillo, en la derrota frente al Sevilla, que está en racha. Ni pisar el césped pudo el jugador de 30 años; no supo aprovechar las primeras oportunidades de las que dispuso como futbolista armero en sus tres primeros encuentros y el entrenador vasco decidió no alinearlo en el último disputado hasta la fecha.

La SD Eibar acudió al pasado mercado de verano con la intención de fichar a un jugador que ofrezca veteranía y calidad en el apartado ofensivo; sin embargo, el argentino no está mostrando esa versión esperada por él, dejando serias dudas de su fichaje. Un club de primera división necesita jugadores de estos, para motivar a los más jóvenes y demostrar su veteranía en el mundo del fútbol.

El Eibar necesita a Pablo de Blasis, y éste debería aparecer pronto, porque se está quedando dormido. En cuanto a la estadística goleadora que presenta el último fichaje ofensivo de la SD Eibar, poco se puede decir... poco o nada, mejor dicho. No se ha estrenado aún en el campeonato doméstico; si lo hizo en pretemporada, recién aterrizado en Guipúzcoa, en la derrota por dos goles a uno frente al Toulouse francés.

Ésta próxima jornada, la SD Eibar visitará al Girona de Eusebio Sacristán con el objetivo de sacar algo positivo de Montilivi, el sábado a partir de las 13:00h. La duda es clara... ¿Alineará Mendilibar de inicio a De Blasis?