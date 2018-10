Previa Tottenham - FC Barcelona: noche europea con urgencias

Vuelve la Champions, vuelve la mayor competición de fútbol del mundo, y lo hace con un plato fuerte, el Tottenham - FC Barcelona de este miércoles. Los azulgranas vienen en un mal momento, tras encadenar 3 tropiezos consecutivos en Liga, pero esto es Champions, y en Europa todo puede suceder.

La Champions para sanar heridas y reivindicarse

Los hombres de Ernesto Valverde viven inmersos en una ‘mini crisis’, producida tras los últimos choques en Liga, en los que no han mostrado el nivel esperado. De hecho, el Barça ha visto como su rival se adelantaba en el marcador en los últimos 5 partidos consecutivos de Liga, ante rivales ‘a priori’ inferiores.

Con el partido ante el Tottenham, los hombres de Ernesto Valverde estrenan un octubre que viene repleto de partidos muy exigentes, ante rivales como el Valencia, el Sevilla, el Inter de Milán o el Clásico ante el Real Madrid. El partido ante el Tottenham es una buena oportunidad para los culés para reivindicarse, y encarar en buena forma el primer ‘Tourmalet’ de la temporada.

Alba ante el PSV | Foto Noelia Déniz |: Vavel

El Tottenham, tocado por las bajas

Los Spurs llegan en momento dulce, con 3 victorias consecutivas, aunque esta edición de la Champions no empezó del mejor modo para los pupilos de Pochettino, que cosecharon una derrota en la primera jornada en San Siro, por 2 goles a 1 ante el Inter de Milán.

Ante el Barcelona, los hombres de Pochettino tienen la primera oportunidad para empezar a puntuar y no descolgarse en la clasificación del exigente grupo B. Y no lo tendrán fácil, pues no podrán contar con hasta 5 titulares habituales. La buena noticia es la vuelta de Hugo Lloris, capitán y guardameta del Tottenham, que estará de vuelta ante el Barcelona.

No estarán Eriksen, Vertonghen, Alli, Dembelé y Aurier, todos ellos piezas importantes de este Tottenham. Jugadores como Lucas Moura, Son o Harry Kane, que ya anotó un doblete en la última jornada de Premier y tendrá que tomar la iniciativa en ataque. En el centro del campo, Wanyama y Dier tomarán la batuta con un sólido doble pivote.

Los precedentes

Tottenham y Barcelona se han enfrentado en 3 ocasiones, con un balance de una victoria para el FC Barcelona y dos empates. El último encuentro corresponde al 28 de julio de este mismo 2018, en un amistoso de la International Champions Cup, que acabó en empate (2-2).

Anteriormente, se habían visto las caras en 1982, en las semifinales de la Recopa de Europa, en la que el Barça eliminó a los Spurs. En la ida, disputada en tierras inglesas, el encuentro acabó en empate (1-1), y en la vuelta, el Barça se llevó la victoria por la mínima y eliminó al cuadro inglés (1-0). Ya en la final, el Barça se acabaría llevando el título ante el Standard de Liège (2-1).

Messi ante el PSV | Foto: Noelia Déniz (Vavel)

Felix Zwayer arbitrará el duelo

Felix Zwayer, de 37 años de edad y natural de Berlín, será el encargado de impartir justicia en el Tottenham - Barça de este miércoles. Acumula una gran experiencia en la Bundesliga, y fue uno de los primeros árbitros en utilizar el VAR en el Mundial de Rusia 2018.

Posibles alineaciones

Para enfrentarse al Tottenham, Valverde no podrá contar con Umtiti y Sergi Roberto, sancionado y lesionado respectivamente. Regresan Denis Suárez y Arthur, que quedaron fuera en las últimas convocatorias. La gran novedad es la incorporación de Iñaki Peña y Miranda, jugadores del filial que viajarán con el primer equipo a tierras inglesas.