Indar Gorri no animará de forma indefinida

El pasado 21 de septiembre, antes del partido que se iba a jugar ante el Real Sporting, Indar Gorri anunció por las redes sociales que no iba a animar en protesta de una causa que ellos la califican como “injusta”. En este comunicado, denunciaban un constante acoso sufrido a lo largo de varias temporadas, “Banderas, camisetas, cánticos, compañeros… llevan tiempo siendo perseguidos” decía el comunicado. A parte de denunciar este acoso, pusieron el foco en el reciente acontecimiento, ya que, dos de sus “speaker” fueron sancionados con dos años fuera de eventos deportivos y una multa de 3.001€.

En el partido disputado frente al Sporting, se notó la ausencia de este grupo al no sonar los cánticos que estos suelen cantar y contagian a la otra parte del estadio. Este partido, a pesar de no ser esa hoya a presión que suele ser, Osasuna pudo vencer a su rival y esto provocó un debate entre los que se posicionan a favor de estos y los que no, al ver que su equipo había ganado sin la ayuda de este sector de la afición, y algunos de este bando, invitaron a este grupo a no volver durante toda la presente campaña para ver si son de tanta necesidad o por lo contrario no hacen falta.

Se esperaba que esta pasada jornada volvieran a animar el estadio El Sadar con sus cánticos, sin embargo, no fue así. El pasado 27 de septiembre, este colectivo volvió a publicar un comunicado anunciando que iban a seguir manifestándose de la misma forma sin animar, pero esta vez, de forma indefinida. Este grupo, expresaba la necesidad de “estar seguros en nuestro propio hogar” y amenazaban con “hasta que no suceda esto, no volveremos a animar”. Este grupo ultra, pedía en este texto la ayuda del club, pidiéndole a este sus propios abogados y la no persecución de cánticos, camisetas… y en caso de que algo suceda llevarlo a juicio para defender a sus socios.

Gran parte de la afición se postuló a favor de este grupo mandándoles ánimos por redes, y varios jugadores, algunos de forma más indirecta como el canterano Kike Barja qué escribió en un tuit después de la victoria frente al Sporting “Victoria para los que estuvieron, pero también para todos los que NO pudieron estar... ¡os necesitamos a TODOS!” refiriéndose a estos dos “speaker”. Y de forma más directa es el caso de Iñigo Pérez que dijo esto después del partido frente al Numancia “Hay un foco de aficionados que están en Graderío Sur que son el corazón a nivel emocional y sentimental a la hora de iniciar al resto del estadio en el apoyo”.