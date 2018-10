Nacho Fernández: “El problema es cuando no haces ocasiones”

Nacho pasó por los micrófonos de Movistar Liga de Campeones en la entrevista a pie de campo justo al finalizar la dura derrota del Real Madrid ante el CSKA de Moscú que hace aumentar la preocupación en esta crisis de tres partidos sin ganar del conjunto blanco.

El defensa se mostró dolido porque esperaban “hacer un buen partido y sobre todo llevarnos los tres puntos y hemos hecho todo lo que hemos podido, pero no nos han salido las cosas como hemos querido y hay que seguir trabajando”.

El central madridista calificó la derrota de injusta, a diferencia de otros días que sí se la han merecido. Nacho explicó los motivos por los que el resultado no le pareció que hizo justicia con el juego visto en el campo y quiso pasar página para centrarse en los próximos partidos: “El equipo se ha dejado todo y es difícil cuando haces un partido bueno, llegas tantas veces, los palos, las ocasiones…, pero así es el fútbol y hay que seguir trabajando porque el sábado tenemos otro partido importante y la Champions acaba de empezar y solo queda trabajo”.

Una de las preocupaciones que ocupan un lugar preferencial en el madridismo es la falta de gol. Es de Moscú es el tercer encuentro consecutivo en el que el Real Madrid no es capaz de anotar ni un solo tanto, un dato que se producía en el equipo madridista desde hacía más de doce años. A pesar de ello, Nacho quiere mostrarse optimista y comentó que “el problema es cuando no haces ocasiones. Es verdad que no estamos acostumbrados a estar tanto partidos sin meter gol, aunque tenemos jugadores de sobre para hacerlos. Hoy se ha visto que hemos tenido muchísimas ocasiones, pero cuando el balón no quiere entrar, pues no quiere. El fútbol a veces es complicado y solo quedar aceptarlo y seguir trabajando para que lleguen las victorias”.

Por último, el canterano madridista aseguró que el equipo no está tan mal: “Estamos con confianza, aunque lógicamente en estos momentos difíciles siempre cuesta y la confianza baja un poquito. Además, hemos encajado en el minuto uno, una acción muy rara… cuando las cosas no salen lo único que queda es trabajar”, finalizó Nacho.