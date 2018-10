Almería - Reus, puntuaciones del Almería, jornada 7 de LaLiga 1|2|3

Puntuaciones UD. Almería:

Vamos a desgranar jugador por jugador que actuación tuvieron durante el partido, donde recordemos, se consiguió la tercera victoria consecutiva en Liga y la cuarta consecutiva si contamos la victoria frente al Málaga en Copa del Rey.

Vamos a empezar con la portería:

Rene Román. "El santo": 5

Tuvo una actuación buena, como de costumbre, la puntuación puesta no es por errores que cometiera, sino porque apenas tuvo trabajo. El conjunto de Fran Fernández cuajó tan buen encuentro que el meta de la UD Almería no tuvo que intervenir.

La defensa del Almería que tanto trabajo quitó a Rene estaba formada por:

Romera."La efectividad": 7

El lateral derecho de la UD Almería cada vez se encuentra más cómodo en el equipo y en su posición, se ha convertido en un fijo para Frán Fernández y en el partido frente al Reus tuvo una actuación más que destacada, serio atrás y con muy buenas llegadas ofensivas.

Saveljich. "el seguro": 7

Un seguro tener a Esteban en la zona central de la zaga, ha llegado cedido y se ha convertido en el dueño de la defensa, él es el que da la orden para adelantar líneas o retrasarlas, es el “jefe” de la zona defensiva y ante el Reus así fue, muy serio y sin dejar pasar a la línea ofensiva del conjunto catalán.

Ibiza: "La confianza": 6

El compañero de fatiga de Saveljich en el medio de la defensa, ha ido entrando poco a poco en el equipo y ha conseguido situarse por encima de Owona y Trujillo, buen papel el que hizo ante el equipo catalán no dejando crear situaciones y siempre muy pegado y atento a sus compañeros.

Andoni: "La personalidad": 7

El lateral izquierdo del Almería es el que más partidos está disputando en esa posición tras la lesión de Nano. Nada más llegar, en su primer partido ya fue titular y se ha asentado como defensa izquierdo para Fran. Cuajó un muy buen encuentro ayudando mucho en labores defensivas y sorprendiendo en acciones ofensivas.

En el centro del campo se encontraban:

Yan Eteki: "Potencia": 9

Fue sin duda el partido de Eteki, no había balón que no interceptase, muy serio en su zona y un dolor de cabeza constante para los que intentaban superarle, vio amarilla muy pronto, pero es tanta la confianza de Fran en él que no fue sustituido en todo el encuentro.

César de Hoz: "clase": 8

César tuvo un partido muy bueno en todos los sentidos, ayudó a su compañero Eteki robando balones y no contento con eso, actuó de puro 9 recogiendo el rechace del portero a tiro de Álvaro para introducir el 1-0 en el marcador. En el segundo tiempo tuvo una ocasión para haberse colocado con doblete.

Juan Carlos Real: "La magia": 8

La zona creativa del conjunto andaluz, cada vez mejor asentado en el equipo y volviendo loca a las defensas rivales tuvo muy buenas actuaciones y en varias ocasiones se fue de sus rivales con mucha facilidad.

Ya centrándonos en la zona de ataque, nos encontramos con:

Rioja: "verticalidad": 6

No fue una actuación buena la que tuvo, se quedó lejos del nivel al que nos tiene acostumbrados, estuvo discreto en su banda, aunque siempre que coge la pelota crea el murmullo en la grada de que algo puede sacarse de la manga en cualquier momento, aunque no esté en el encuentro, siempre se espera algo de él.

Corpas: "entrega" : 6

Le pasó igual que a su compañero Rioja, nos tiene acostumbrados a deslumbrar día sí día también, pero en este encuentro tuvo una actuación discreta, aunque, como siempre, muy seria.

Álvaro: "Incansable" 9

El delantero para Fran, luchador hasta el final y nunca da un balón por perdido, volvió a ser una pesadilla para la defensa rival, estuvo a punto de anotar un golazo de tacón que aprovechó Cesar de la Hoz y en la segunda parte provocó un penalti y lo anotó

En cuanto a los que salieron del banquillo:

Aguza:"veterania":6

Salió desde el banquillo para serenar el encuentro y asegurar el marcador, aunque destacó por sus salidas hacia la portería y con una verticalidad increíble.

Chema: "juvenud" : 5

Actuación discreta, pero lo suficiente para demostrar la calidad que atesora el canterano, salió en el minuto 86 y repartió juego hasta el final.

Sekou: "Entrega": 6

Salió con ganas de demostrar que merecía un puesto en el once inicial y fruto de esas ganas se llevó una amarilla nada más salir. Mostró que tiene cualidades de sobra para titular aguantando el balón ya tuviera 5 rivales presionando.