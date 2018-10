Dani Jiménez, el premio a la constancia

Con su gran inicio de temporada, el Alcorcón se ha convertido en el equipo revelación de la Segunda División. Tras dos temporadas algo convulsas y donde la permanencia no se consiguió hasta el último partido, este año las cosas pintan mucho mejor para el equipo madrileño, cuarto clasificado en liga y vivo también en la Copa del Rey. Uno de los culpables del gran momento que atraviesa el equipo alfarero es su guardameta: Dani Jiménez.

Llegado al club hace cuatro temporadas desde el Huesca cuando el equipo aragonés todavía militaba en Segunda B, primero Dmitrovic y después Casto estuvieron por delante de él. En esas tres temporadas, Jiménez disputó tan diez encuentros de liga y ocho de copa. A pesar del poco protagonismo, el portero sevillano ya dejó alguna gran actuación hace dos temporadas, cuando el equipo llegó hasta los cuartos de final de la Copa del Rey.

La marcha de Casto a finales de verano le abrían la puerta de la titularidad, aunque la llegada de otro portero con experiencia en Primera División como Raúl Lizoain le volvían a dejar en una posición complicada. Pero a base de trabajo y entrega, Jiménez se ganó la confianza de Cristóbal Parralo desde el primer día y el nuevo entrenador alfarero le dio una oportunidad que, a día de hoy, no ha desaprovechado en absoluto.

Dani Jiménez ha pasado de la suplencia en un equipo que peleaba por mantener la categoría a ser el portero menos goleado de la Segunda División en uno de los equipos más en forma de la liga. 458 minutos sin encajar un gol y 2 goles recibidos en 630 minutos jugados, estos son los números del portero alfarero en los siete partidos que ha disputado.

No se puede llegar a decir que Dani Jiménez haya dado puntos a su equipo con sus paradas, pero no porque no las haya hecho, sino porque el gran nivel defensivo del equipo ha minimizado las ocasiones de los rivales del Alcorcón, muchos de ellos llamados a estar en la zona alta de la clasificación, como Deportivo, Cádiz o Oviedo.

A Dani Jiménez le espera otra prueba de nivel el próximo sábado, cuando Las Palmas buscará romper la imbatibilidad del mejor portero de la Segunda División.