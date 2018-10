Griezmann quiere la Champions

Estreno redondo del Metropolitano esta temporada en Champions. El Atlético de Madrid se impuso al Brujas en un partido que se antojaba clave pero podía tener trampa.

Se respiraba ambiente de noche grande. Tras la victoria con remontada incluida en Mónaco y con un duelo paralelo entre los franceses y el Borussia de Dortmund vencer a la cenicienta del grupo podría ponerles en una posición ideal en el grupo habiéndose disputado tan solo dos jornadas. Pese a lo aparentemente asequible que parecía el choque Diego Simeone dejó claro en la previa que no había que dormirse en los laureles y lo demostró con el once inicial donde modificó su habitual esquema táctico para encorsetar a los futbolistas belgas.

Con un 3-5-2 con Saúl y el colombiano Arias que volvía a jugar tras su lesión situados como carrileros el técnico argentino trató de contrarrestar el juego por banda de los jugadores de Ivan Leko y llevarlos hacia el centro. Allí, con el poderío físico de Thomas y con Lemar y Koke por delante el Atlético dejó el manejo de pelota a los visitantes y trató de hacer daño a la contra. Así anotó Antoine Griezmann el primer gol si bien el árbitro lo anuló por fuera de juego. Emergía la figura del que acabaría siendo el hombre del partido, un Antoine que afronta cada partido europeo como si de una oportunidad de abofetear a la UEFA se tratase. 15 de los últimos 18 goles del Atlético en Europa han contado con su presencia, si esto no es ser "the best" que baje dios y lo vea.

Pero volviendo al partido, el show de Griezmann no había hecho más que empezar ya que apenas unos minutos después del tanto anulado conseguía batir, esta vez de forma legal, al guardameta Letica. Con un sutil toque el francés mandaba el balón al palo largo y abría la lata permitiendo al Atlético acomodarse en el partido. La primera media hora de partido no había tenido mucha historia pero el Atlético ya había metido dos veces el balón al fondo de las mallas del guardameta rival.

Pero tanto se acomodó el Atlético que el Brujas empató antes del descanso y dejó helado al Metropolitano. En una jugada aislada Danjuma se sacó un disparo colocado directo a la escuadra ante el que nada pudo hacer Oblak. Los highlights de la primera parte podrían resumirse en las jugadas de los dos goles y poco más. Durante 45 minutos no vimos nada reseñable del Atlético que dio la sensación de no saber adaptarse al nuevo esquema.

Así en la segunda parte Simeone volvió al reconocible 4-4-2 dando entrada a Filipe en sustitución de Giménez, que se marchó con melestias pasando a jugar con Lucas y Godín de centrales y colocando a Lemar y a Koke más escorados a las bandas. De esta forma el Atlético mejoró notablemente y Griezmann volvió a tener la ventaja en sus botas. Koke le cedió el balón al galo pero se estrelló con los más de dos metros del cancerbero visitante.

Simeone decidió hacer más vertical a su equipo dando entrada a Correa por Thomas. Por su parte el Brujas contento con el resultado metía cada vez más jugadores defensivos con la intención de achicar agua hasta el final del partido. Pero Antoine Griezmann quiere la Champions y volvió a marcar a pase de un Diego Costa que dio el susto en esa misma jugada y tuvo que ser sustituido por Rodri Hernández.

Nuevamente el Atlético se echó algo atrás al verse con ventaja en el marcador y el Brujas pudo dar un nuevo susto con un remate de cabeza de Denswill que se fue desviado. Sin embargo el tanto no llegó a subir y fue el Atlético quien se llevó el gato al agua. Tras unos minutos finales donde fallaron las fuerzas en ambos bandos las acometidas a la contra de Correa y Griezmann no llegaron a buen puerto pero en el descuento el principito se sacó una jugada por banda y cedió el balón para que Koke desde atrás pusiera el definitivo 3-1. Una victoria que deja al equipo colchonero en una posición inmejorable. Pleno de puntos en el grupo A, con una notable ventaja sobre el tercer clasificado y con la moral por las nubes de cara a la visita al Signal Iduna Park donde se jugarán el liderato ante el Borussia Dortmund.