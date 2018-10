MVP Nàstic: Raúl Albentosa

Raúl Albentosa (Alcira, Valencia, 7 de septiembre de 1988) ha sido uno de los refuerzos del próximo rival amarillo, el Nàstic de Tarragona. Se trata de un jugador experimentado, con más de 70 partidos a sus espaldas en la élite del fútbol español.

Comenzó su carrera en el Elche, pasando por sus categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. Tras una temporada en Segunda División, el central pasó por equipos de Segunda B y Tercera División antes de llegar al que será su rival el próximo domingo, el Cádiz CF.

En su temporada en el equipo amarillo, con el que disputó la categoría de bronce, tuvo un rendimiento excepcional. Disputó 33 encuentros y anotó tres goles, apartado en el que, a pesar de ser central, siempre ha destacado debido, entre otras cosas, a sus 193cm.

Su buen hacer le valió la oportunidad en la SD Eibar, quien estaba cuajando grandes temporadas en la Segunda División. De hecho, en su primera temporada, el conjunto armero consiguió el ascenso a la Primera División. En su paso por el conjunto vasco anotó cuatro goles en 50 partidos, 17 de ellos en la élite.

Tras un breve paso sin pena ni gloria por el Derby County inglés, regresó a la liga española para unirse a las filas del Málaga CF antes de poner rumbo al Deportivo de la Coruña.

A pesar de conseguir la salvación con el conjunto andaluz 'in extremis', acabaría descendiendo con el equipo gallego en su primera temporada. En esta etapa disputó 56 partidos y anotó tres goles.

Ahora regresará al Estadio Ramón de Carranza en las filas del Nàstic, donde llegó este mismo verano cedido del Deportivo de la Coruña. Para sorpresa de todos, el defensor viste el número 9 a la espalda, algo nada habitual para un central.

Sin embargo, y a pesar de no haber disputado todos los partidos de LaLiga 1|2|3, Albentosa ya se ha calzado las botas de marcar. En tres partidos ya ha anotado su primer gol, desde el punto de penalti. El último partido no lo disputó frente a su ex equipo, por la ya conocida 'cláusula del miedo'.

Donde si estará es frente al Cádiz CF el próximo domingo, en un duelo en el que ambos equipos necesitan sumar para salir de las bajas posiciones que ocupan en la tabla.