Rubén Pérez: "No tenemos presión y tampoco debería haberla"

Siempre alegra escuchar a Rubén cuando el equipo no va del todo bien que se merece. El tercer capitán del equipo asumió galones y compareció ante los medios una vez terminado su entrenamiento del miércoles en el que preparan ya el partido frente al Rayo Vallecano. En esta cita, el natural de Écija hizo una llamada al optimismo e invitó a todo el mundo a confiar en el equipo ya que está seguro de que faltan muchas cosas buenas por llegar.

Respecto al nivel defensivo frente al Betis:

"A nivel defensivo hicimos un partido bueno. Tiene mucha dificultad jugar allí y ahora mismo creo que ellos están jugando muy bien jugando de tú a tú a todos los equipos. No nos interesaba jugar así contra ellos después del partido duro entre semana. Los diez últimos minutos del encuentro se podía haber jugado de otra forma, y ser un poco mas listos después de haber estado tanto tiempo antes corriendo y compitiendo, ya que en esa jugada puntual se nos va todo lo trabajado con anterioridad."

Respecto a la presión actual del equipo:

"No hay presión y tampoco debería haberla. No es excusa pero el calendario es difícil hasta ahora. Posiblemente el Rayo sea un rival directo a final de temporada y vamos a ir a intentar sacar los tres puntos. Contamos con el apoyo de la afición."

Respecto al calendario que viene:

"Lo primero es pensar en el Rayo porque es el partido mas cercano y es muy importante. Después del parón ya veremos lo que viene. Hasta noviembre son muchos encuentros complicados y todos tenemos que jugar contra todos. Aun falta mucho por jugar"

Acerca de jugar con cuatro o cinco defensas:

"Contra el Barcelona fue muy complicado y por eso jugamos con cinco defensas ya que era muy importante no encajar. Mauricio decidió jugar igual contra el Betis y a nivel defensivo fue un partido muy bueno. Esta semana aun no sabemos nada de como vamos a jugar, pero seguro que haremos muy buen partido ya sea con cuatro o con cinco atrás."

Sobre la afición de Butarque:

"Estoy seguro de que Butarque será una caldera. Es muy importante contar con ellos, y tanto nosotros como el rival lo notan. Al final nosotros tenemos que saber cuales son nuestros fuertes y aprovechar para sacar el máximo de puntos posibles. Lo mas importante es que nos sintamos cómodos y sacar puntos."

Sobre la marcha de Gabriel:

"La realidad es que Gabriel no está aquí y hemos ganado con y sin él. Me gustaría, como no está aquí, intentar no recordarlo. El equipo, incluso este año, hemos competido contra el Barcelona y se ha ganado. Estoy muy contento de nuestra plantilla y seguro que conseguiremos grandes cosas."

Sobre cómo se siente la plantilla:

"Para nada estamos intranquilos. Si miras la clasificación, miras que otros equipos están parecidos a nosotros y que equipos grandes están en malas situaciones. Hay que tener paciencia porque seguramente cumpliremos nuestro objetivo. Pero la realidad es que nos ha costado mas que el año pasado."

Acerca de la adaptación de los jugadores:

​"Cuando incorporas muchos jugadores, se nota el cambio y la adaptación, pero no debe ser una excusa. Es muy pronto para que se esté hablando de esto o incluso acordarse de que equipos que el año pasado descendieron. Vamos a ser positivos y optimistas, y entre todos apoyar al equipo."