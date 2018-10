Rubén Pérez: "No hay presión ni debería haberla"

Se avecina choque de altos vuelos en la comunidad de Madrid. No hablamos del derbi capitalino por antonomasia, es cierto. Por suerte no es necesario que vikingos y colchoneros se vean las caras para disfrutar de un gran partido de fútbol en pleno corazón de la península ibérica. CD Leganés y Rayo Vallecano se enfrentan el próximo sábado, desde las 20:45 horas, en Butarque con motivo de la octava jornada en el campeonato liguero de Primera División y Rubén Pérez, futbolista pepinero, analiza el duelo desde la sala de prensa.

"No hay presión ni debería haberla porque es el inicio". Así de contundente se mostró el futbolista andaluz para iniciar su comparecencia ante los medios. "No es excusa pero es verdad que el calendario ha sido difícil para nosotros. El partido contra el Rayo es importantísimo, como lo era el del Betis, el del Barcelona… Posiblemente el Rayo sea un rival directo a final de temporada y vamos a intentar sacar los tres puntos", añadió.

Con respecto al ambiente que se vivirá en Butarque, Rubén apostó por el apoyo unánime de los suyos. "La afición nos va a apoyar como viene siendo habitual. Cuando estuve en Granada y vine a Butarque en partido de Copa notamos mucho a la afición. Nuestro fuerte es intentar sacar los máximos puntos posibles en casa", señaló.

Si se atiende exclusivamente a la posición que ocupa el club en la tabla clasificatoria, Rubén no considera que sea una situación excesivamente preocupante. "No hay intranquilidad. Al final, si miras la clasificación, hay equipos con tres o cuatro puntos más que nosotros y un presupuesto altísimo. Si ellos no están nerviosos, nosotros menos. Hace cinco años estábamos en Segunda B. Ahora estamos en Primera, compitiendo con los mejores. Es verdad que este inicio nos está costando más que el año pasado, pero todavía queda mucho y el equipo está compitiendo bien para sacar más puntos", sentenció.