Horarios jornada 11: Rayo Vallecano-FC Barcelona, 20:45 horas

La Liga de Primera División no para y ya se saben los horarios de once jornadas. El pasado lunes se dieron a conocer los horarios de una jornada, la jornada once.

Entre los partidos destacados de esta jornada se encuentran Real Madrid-Real Valladolid, Villareal-Levante, Betis-Celta, Espanyol-Athletic Club, Leganés-Atlético de Madrid y Rayo Vallecano-FC Barcelona. Por lo que se puede apreciar que será una jornada de Primera División con muchos partidos destacados.

El partido Real Madrid-Real Valladolid se jugará el sábado tres de noviembre a las 16:15 horas. Será todo un honor para los pucelanos volver a visitar el Bernabéu, y a la vez ya saben que no tendrán un rival nada fácil.

El Villareal-Levante se disputará el domingo cuatro de noviembre a las 16:15 horas. Será más que un partido, un derbi valenciano. A la vez, muy bonito y disputado de ver, dónde ambos equipos se dejarán la piel para conseguir los tres puntos.

El partido Betis-Celta se jugará el domingo cuatro de noviembre a las 20:45 horas. Un buen partido en Andalucía, ya que actualmente los dos equipos se encuentran en buenas posiciones y quieren aspirar a más.

El Espanyol-Athletic Club se jugará el lunes cinco de noviembre a las 21:00 horas. Será el último partido de la jornada 11, y a la vez será televisado por GOL TV. Encuentro entre pericos y leones, ambos equipos año tras año, cuando se encuentran hacen un buen partido con sus aficiones que siempre los acompañan.

El partido Leganés-Atlético de Madrid se disputará el sábado tres de noviembre a la 13:00 horas. Será el primer partido de la jornada 11, y además de uno de los derbis madrileño. Un buen partido de ver pero a la vez bastante disputado, el equipo local se sitúa último con cuatro puntos y los colchoneros cuartos con doce puntos.

Otro partido que hay que destacar es el Rayo Vallecano-FC Barcelona, que se disputará el sábado tres de noviembre a las 20:45 horas. Será televisado por Movistar Partidazo. Será un clásico que se jugará en Vallecas. Los franjirrojos no lo tendrán fácil, pero lucharán como siempre han hecho en todos los partidos para dar la sorpresa.