Una enfermería repleta 

Los galenos, fisioterapeutas y recuperadores azules trabajan a marchas forzadas ante la acuciante lista de bajas que presenta el plantel carbayón en vistas al importante encuentro del domingo en el Carlos Tartiere. Y es que la situación no es nada halagüeña, con lesiones de duración media de un mes a quince días, el técnico andaluz sopesa tirar de la Vetusta para reformar la zaga oviedista, lugar donde se centran la mayor parte de bajas del equipo.

Nada más y nada menos que hasta 8 jugadores del filial se han podido ver entre ayer y hoy entrenando con el primer equipo, hecho que no lleva a pensar que alguno de ellos entrará en convocatoria y quizás disfruten de más minutos de los esperados. Gorka, Jorge Mier, Josín, Prendes, Javi Hernández, Jimmy, Borja Sánchez y Sandoval se ejercitaron junto a los Berjón, Ñíguez y Mossa en la sesión vespertina de hoy. Tal mala es la suerte que se está teniendo con las lesiones, que el propio Prendes se retiró lesionado en una acción defensiva con Joselu.

Los lesionados

La lista es importante, y es que a última hora se confirmó la lesión del delantero Toché que venía arrastrando problemas musculares, derivando en una microrrotura en el soleo, por lo que dejará al delantero en el dique seco al menos 2 semanas más. A su vez se conoce el alcance de la lesión de Alanís. Elongación en el recto anterior de su pierna derecha, sin fecha de vuelta, se estiman entre 2 y 3 semanas. En cuanto Christian Fernández e Ibra tampoco se han ejercitado este miércoles por precaución. Ambos se unirían así a las ausencias ya conocidas de Carlos Hernández y Carlos Martínez, estos últimos de mas duración.

Ante este desalentador panorama, Anquela no tiene más que resolver ese puzzle en defensa que no variara mucho del once que salió en Alcorcón, puesto que Alanís fue el único titular que se cae de la convocatoria. Los Bolaño, Mossa, Forlín y Diegui se presentan como las 4 defensas para el domingo, ayudados por Folch justo por delante y en caso de problemas los jóvenes de la Vetusta que tan bien lo están haciendo en la Segunda B.