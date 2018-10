Declaraciones de Verza, Rafa e Iriondo tras jugar en La Rosaleda

Verza comenta que el resultado fue embargo pero está contento porque ha debutado con el equipo y que tenía muchas ganas pero que la pena fue no sacar algo positivo en Málaga, pero que sabían que iba a ser muy complicado y que estaban en casa de todo un líder que empezó fuerte y que el Málaga es un equipo muy trabajado que sabe lo que se hace, sabe madurar un partido y conoce cómo sufrir sin balón y cree que el Rayo en facetas del encuentro han estado bien, no tanto en otra y cree que hay que analizarlo y hay que seguir mejorando porque LaLiga 1|2|3 es muy compleja y los partidos son muy largos porque duran noventa y tantos minutos y el Rayo no puede desconectarse como ha hecho en algunos minutos del encuentro ante el Málaga el Domingo.

Piensa que en las últimas derrotas el Rayo no había estado bien y que el último en casa la cara que dio el Rayo fue regular, por no decir mal y en Granada fueron superiores al Rayo pero que contra el Granada en fases del encuentro han sido superiores al Málaga y que el Rayo debe de tener algo más de maldad y más picardía porque ven como el contrario corta jugadas y cómo para el partido, y que al final todo eso es fútbol, suma y que al Rayo le cuesta mucho hacer goles y ocasiones y todo vale, una falta al borde del área, un córner o cualquier cosa y que tienen que ser más perros y que hay que madurar en muchas facetas y esa es una de ellas.

Cree que hay que seguir en esos buenos minutos de juego y que hay que intentar que los partidos sean más completos, que haya más minutos del encuentro con posesiones del Rayo, con tener las ocasiones, con mandar en el encuentro, que los tiempos los lleve el Rayo, pero que si lo hacen durante 30 ó 40 minutos pero luego 5 no está el Rayo o el contrario es superior o el Rayo se desconecta no vale para nada porque en una de esas llegan al Rayo, marcan gol y ya saben lo que cuesta hacer gol y ya sabe el Rayo lo complejo que es darle la vuelta al resultado.

Rafa afirma que están decepcionados igualmente, aunque sea el líder y en su campo y aunque sea una plantilla que va a estar arriba seguro y que va a pelear por el ascenso, pero el Rayo venía a por los 3 puntos, a hacer un buen partido como el Rayo ha hecho pero el Rayo sabía que el Málaga juega así y que con el gol se encierran y se meten atrás y que el Málaga es un equipo aguerrido y que el Rayo ha intentado hacer su juego y que lo que quiere el Rayo, ha tocado mucho, ha llegado pero no han hecho gol y cree que el Rayo ha merecido más, pero al final el fútbol lo que cuentan son los goles y se van de nuevo con la derrota y decepcionados pero el Rayo piensa en el siguiente partido, que es contra el Sporting.

Cree que el equipo ha jugado con su seña de identidad, han tocado el balón y han tenido intensidad y que cree que es lo que no puede faltar nunca y que el juego es lo que quieren pero al final si no se puntúa se va algo decepcionado.

Recuerda que se hicieron tres partidos ganados seguidos, contando el de Copa y hay que recuperar esa línea y que contra el Málaga se han recuperado muchas cosas y hay que corregir errores y pensar en el siguiente partido e intentar sacar tres puntos rápidamente, para tener otra dinámica de juego.

Iriondo comenta que está contento con la actitud de los jugadores y que han jugado a lo que saben y les han faltado el gol y les ha pasado factura los diez primeros minutos dónde el Málaga ha tenido más intensidad y han hecho dos ocasiones muy claras, una de ellas gol. A partir de ahí el balón ha sido del Rayo y las ocasiones costaba mucha hacerlas porque el equipo defiende con mucha concentración de hombres y es difícil entrar ahí, pero aún así lo han hecho los visitantes pero la ley del fútbol es esa, "el que no marca gol no gana", pero está muy satisfecho con el trabajo porque llevaban dos partidos donde no habían estado bien y no parecía el Rayo pero en Málaga el Rayo ha empezado a parecerse.

Comenta que el Rayo trabaja para tener un fútbol de asociación y tratar la pelota con mucho cariño pero al final no la trataron bien del todo y habría que pensar que la portería es amiga y hay que darle cariño a esa portería.

Cree que ha sido como esperaba el Rayo, el Málaga es un equipo con mucho oficio, un equipo que, con muy poco que se proponga hace un gol y ha podido hacer al Rayo tres dianas, en jugadas que parecen aisladas pero que es para lo que trabajan, cada uno hace el juego que quiere hacer y, si el Málaga ha dispuesto de esas 3 ocasiones, gol, luego han tratado de defender y lo han hecho, pero el Rayo ha dispuesto también de tres ó cuatro ocasiones, pero el Rayo no ha hecho gol y el Málaga tiene oficial y sabe sacar los partidos, precisamente porque tiene mucho oficio.

Afirma que al Rayo le convenía que hiciese muchísimo calor porque tiene la pelota y hace hacer al rival, pero ni con esas llegaron a poder ganar el encuentro.