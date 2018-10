Arias llama a la puerta del Atlético

Fue anoche una de las novedades en el once del Atlético. Santiago Arias Naranjo formaba de inicio por primera vez desde que está en el club madrileño. Era su segunda aparición, tras su estreno en la tercera jornada de Liga, en Vigo. No era su debut como jugador en Liga de Campeones, puesto que con su anterior club, el PSV Eindhoven, había participado en las ediciones de la temporada 2015-2016 y 2016-2017; sumando un total de diez partidos disputados, un gol, una asistencia, y en el balance negativo, una expulsión por doble amarilla.

En pleno proceso de integración

Como todo, o casi todo, recién llegado al equipo rojiblanco, el defensa necesita un periodo de adaptación al equipo. Una inoportuna lesión frenó este proceso. Después de su debut en Liga, llegó el primer parón por selecciones, al que Arias fue convocado. Un golpe en las costillas frente a Venezuela lo dejó K.O., con una fractura que demandaba de un tiempo de recuperación, alrededor de las cuatro semanas. Sin embargo, el lateral consiguió acortar plazos, y a las tres semanas, ya se encontraba a disposición de Simeone; que no lo usó hasta el partido de este miércoles. Ayer fue de menos a más en el partido, aportando seguridad por su carril y trabajando en la salida de balón del equipo por banda. En zona mixta, el jugador dijo sentirse con confianza, al igual que el técnico se la ha mostrado hacía él. Al ser preguntado por el debut ante su afición, afirmó que “ha sido súper bueno, es una de las mejores aficiones que he tenido la oportunidad de ver y escuchar”.

Desde el club presuponen, que el jugador va a ir en una progresión ascendente, a medida que pase la temporada, hasta que se convierta en un jugador fundamental; dejando incluso en el banquillo, a un Juanfran Torres, castigado por las lesiones en estos últimos dos años. Cualidades no le faltan al cafetero, las idóneas que se buscan en un lateral: físico envidiable, con una gran capacidad de resistencia; entrega y trabajo para el equipo; y ese punto de agresividad controlada que debe tener un zaguero. Quizás su punto débil, reside en que no tiene un perfil de ataque, como lo puede tener su compañero de posición. La suma de todas estas habilidades más una gran temporada, le hicieron llevarse el premio al mejor jugador de la Liga Holandesa en la pasada campaña.

Jugador clave en el campeonato de Liga del PSV. Fuente: Zimbio

Fundamental en el eje defensivo de Colombia

En la selección colombiana ha ido cogiendo peso con el paso de los años. Su debut se produjo con apenas 21 primaveras, en 2013, ante Paraguay, en la Fase de Clasificación del Mundial 2014. En dicho campeonato ya disputó algún partido, aunque estaba por detrás de Zúñiga. Su importancia y el gran nivel mostrado en el Sporting de Lisboa primero, y posteriormente, en el PSV Eindhoven, le llevaron a consolidarse como titular en la selección. En Rusia 2018, fue uno de los futbolistas más destacados del plantel, dirigido por José Pékerman. A pesar de las dudas que mostraba ayer Simeone, acerca de la conveniencia de la convocatoria de Arias, el jugador marchará el domingo para jugar con Colombia contra Estados Unidos y Costa Rica.