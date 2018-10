Lillo: "La Romareda es un buen campo para decir que Osasuna vuelve a estar ahí"

Situación personal

Lillo no está teniendo el protagonismo y oportunidad que tenía la temporada pasada. En su lugar, el recién llegado Nacho Vidal disputa casi todos minutos en el lateral. La jornada pasada este último se lesionó en El Sadar frente al Numancia. Y es por eso que Lillo jugará frente al Zaragoza. Lillo ha afirmado en rueda de prensa: “Es una pena que Nacho se haya lesionado, pero es una oportunidad que tengo. Si al final el míster decide que tengo que jugar yo, intentaré hacerlo bien y ayudar al equipo”.

Lillo: “Todos queremos jugar y al final juegan once”

Lillo ha pasado de ser titular indiscutible a ser habitual en el banquillo, pero él ha asegurado que él ayudará desde donde toque, ahora en el banquillo y el lunes si juega intentará ayudar desde dentro del campo. El alicantino ha seguido: “Yo sigo entrenando igual que el año pasado, para llegar a jugar el domingo. Ha venido otro entrenador con otras preferencias y hay que aceptarlo”. Lillo está entrenando bien, pero al final no es lo mismo que jugar 90 minutos en tensión.

La falta de gol

Lillo no ha dudado cuando le han preguntado por la falta de gol, teniendo a Xisco, David Rodríguez, Brandon él confía. "Son dinámicas, el año pasado tampoco tuvimos esa suerte con Quique, que ahora se está viendo que está haciendo muchos goles en el Depor. Yo espero que lleguen los goles pronto, tenemos jugadores suficientemente preparados para hacerlos", siguió el lateral izquierdo.

La Romareda

Será un partido bonito porque es un campo bueno para jugar al fútbol. Lillo tiene ganas de jugar el partido, pero más de ganar los tres puntos, que es lo que más necesitan. La Romareda no es un campo fácil y la afición que lo acompaña ayudará, pero Lillo ha afirmado que La Romareda es un buen campo para decir que Osasuna vuelve estar ahí. La temporada pasada el Zaragoza estuvo a punto de ascender a Primera, por lo que según el lateral izquierdo: “si podemos ganar los tres puntos y dar una buena imagen, yo creo que nos dará un buen crédito.

Fuera de casa

Osasuna no ha ganado aún fuera de casa, las sensaciones no son buenas y el partido frente al Zaragoza será una gran oportunidad para llevarse a Pamplona los tres puntos. Lillo ha numerado las claves para llevarse el partido: “mejorar la imagen y las sensaciones, el querer ir a por el partido desde el minuto uno, que se vea un equipo fuerte y agresivo, que no deja ni un balón por perdido, con intensidad arriba, querer hacer daño al rival… esas siempre han sido las señas de identidad de Osasuna y las tenemos que recuperar”.

El de Alicante ha reconocido que complicado se ve ahora, pero que antes de los dos partidos en casa se veía un poco mejor. Ya que, eran dos partidos en casa y buenos para sumar los seis puntos. “Vamos partido a partido, no pensamos en más allá del lunes, y luego después de ganar los tres puntos pensar en el Córdoba”, continuó Lillo.

El lateral terminó la rueda de prensa: “Yo en el día a día estoy muy a gusto y el míster me trata fenomenal, tanto a mí como a los compañeros que no están jugando. No hay ningún problema, yo a seguir trabajando. Yo creo que está contento conmigo”.