Previa Athletic - Real Sociedad: más que un partido

Ir a jugar a San Mamés siempre supone un aliciente tanto para jugadores como para aficionados. Una semana especial donde se vive uno de los partidos más emocionantes de toda la temporada, ni más ni menos que el Derbi Vasco. Un encuentro en el que ambas aficiones tienen subrayada con entusiasmo el lugar y la fecha desde que se conociera el calendario de los encuentros de esta temporada. Ninguno de los dos equipos se encuentra en su mejor momento, la Real viene de perder 0-1 en el Nuevo Anoeta ante el Valencia de Marcelino, mientras que los de Berizzo sumaron un punto de oro en el Camp Nou. Un derbi que servirá para ganar en confianza y poder dar punto de inflexión.

La presión de Berizzo

Es una de las características de este "Nuevo Athletic". La presión que están realizando los bilbaínos no estaba presente en los pensamientos de Ziganda, técnico del año pasado, con el que perdieron la identidad de juego durante gran parte de la temporada. A día de hoy, el marcaje hombre a hombre es fundamental en los planes del míster argentino, aunque este trabajo no esté recompensado con triunfos. Desde que ganarán el primer partido en casa frente al Leganés por 2-1, los leones han encadenado cuatro empates frente equipos de renombre (Barcelona, Real Madrid, Betis y Huesca) y una derrota frente al Villareal en los últimos cinco partidos. Un balance que no es del todo prometedor, pero visto los equipos contra quienes han jugado, una victoria frente al equipo txuri-urdin lo mejoraría.

Aun así, los derbis tienen su encanto y ninguna racha de victorias ni estado de forma condicionarán el partido. Los leones tendrán a Muniain, Raúl García e Iñaki Williams como referentes ofensivos para lograr la victoria, mientras que dependerán de Unai Simón y Yuri como los jugadores defensivos que mejor arranque han cumplido, siendo el primero la sensación de la temporada.

El Athletic celebra el gol de De Marcos en el Camp Nou. Foto: LaLiga

Las lesiones y sanciones condicionan a la Real

El club txuri-urdin llegará al derbi mermado por las bajas y sanciones que ha sufrido durante este comienzo de temporada. Los de Garitano no han tenido buena suerte con las lesiones, Guridi, Januzaj, Diego Llorente, Merino, Merquelanz, Concha y Zaldua son los futbolistas con los que no contará el míster bergarés, además, si a esto le añadimos las sanciones de Theo y Juanmi, el club esta verdaderamente condicionado por las bajas. Teniendo en cuenta esto, el arranque liguero no ha sido el que todos los aficionados txuri-urdin esperaban, llegando a dudar del estilo de juego implementado por Asier. Dos victorias frente al Villareal y Huesca han sido las únicas alegrías que han podido ofrecer a su afición. Dos empates frente al Leganés y Rayo y tres partidos sin lograr ningún punto (Barcelona, Valencia y Eibar) han sido el balance del club guipuzcoano. 8 de 21 puntos posibles.

Se encomendarán a Oyarzabal y Willian José, recién firmado su contrato hasta 2024, así como a la brújula que sostiene el juego, Asier Illarramendi para poder lograr una victoria y dar un punto de inflexión en las sensaciones de equipo. Defensivamente, Moyá tiene todas las papeletas de ser titular en este partido de gran exigencia debido a las malas actuaciones y sensaciones de Gerónimo Rulli.

Willian José controla el esférico ante la mirada de tres futbolistas Foto: LaLiga

Precedentes igualados en el derbi Vasco

El último derbi oficial fue disputado en Anoeta y los txuri-urdin vencieron por 3-1 con dos goles en propia de San José. El balance de los últimos cinco partidos queda muy equilibrado al vencer cada equipo dos veces y empatar una única vez, destacando la última victoria realista en el viejo San Mamés con gol del actual delantero del Corinthians, Jonathas. Hasta la fecha el conjunto txuri-urdin no ha sido capaz de vencer en el Nuevo San Mamés.

Temporada Local Resultado Visitante 2017-18 Real Sociedad 3-1 Athletic 2017-18 Athletic 0-0 Real Sociedad 2016-17 Real Sociedad 0-2 Athletic 2016-17 Athletic 3-2 Real Sociedad 2015-16 Athletic 0-1 Real Sociedad

Declaraciones de los entrenadores

La semana previa ha estado marcado por las palabras de Asier Garitano y Eduardo Berizzo. El entrenador txuri-urdin espera “un derbi muy intenso” aunque lamenta que haya llegado a esta situación “especial y bonita” para él con tantas bajas. “Es un momento difícil para nosotros, tengo solo 14 jugadores de campo y algunos de ellos con molestias”, apuntó. Pero aun así van a Bilbao “con la ilusión de sumar antes del parón y luego recuperar efectivos”, para ello tendrán que “arrimar el hombro para salir reforzados” contra un Athletic “que en casa presiona mucho y te pone en muchas dificultades”, señaló.

“Un derbi con la Real es especial y bonito. Siempre lo recordaré"

Asier Garitano, hoy, en rueda de prensa. Foto: Real Sociedad

Por su parte, Eduardo Berrizo define los derbis como un encuentro que “no tiene comparación porque significan los máximo para los aficionados y los futbolistas también se contagian de esa sensación”. El argentino espera un partido “ de alto voltaje y sin ningún equipo favorito” y cree que la clave será en “acertar el remate de la jugada aprovechado los costados". Además le han preguntado sobre la falta de gol de Williams, pero lo encara con optimismo. ”Es un hombre joven y encontrará serenidad en la definición para elegir lo mejor. La insistencia en la repetición de llegar a situaciones de gol terminará dándoselo”, aclaró.

Posibles Onces

Athletic Club

Unai Simón; Yuri, yeray, Nuñez, De Marcos; Beñat, Dani García, Raúl García; Williams, Susaeta y Muniain.

Real Sociedad FC

Moyá; Aritz, R.Navas, H.Moreno, K,Rodrigues; Illarra, Zubeldia, Zurutuza, Oyarzabal; Willian José y Sandro