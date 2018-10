Ensayo con victoria frente al UP Langreo

El excepcional entreno tiene que ver con la larga semana de preparación que transcurre el Sporting. El sábado pasado volvió a la victoria frente la U.D. Las Palmas y recién disputaría el próximo encuentro el lunes contra el recién ascendido Rayo Majadahonda. Es por esto que el míster dispuso para este jueves un amistoso que permitiese darle continuidad a algunos titulares, minutos a los que no lo vienen haciendo desde el arranque y la posibilidad de mostrarse con el primer equipo a algunos "guajes" del filial.



La atractiva mañana trajo consigo mucha concurrencia para ver el duelo amistoso, que tuvo un Sporting alternativo, con participación de muchos jugadores que no vienen teniendo minutos y algunos que con el transcurso de la temporada han sido desplazados por sus compañeros. Son los casos de Alex Pérez, Nacho Méndez, Hernán Santana y Pablo Pérez. El resto de los titulares hicieron exclusivamente trabajos físicos, para dejar en campo a jugadores sin minutos oficiales.



De esta manera, después de una charla y las actividades de calentamiento, saltaron al campo Dani Martin; Geraldes, Alex Pérez, Juan Rodríguez y Javi Noblejas; Hernán Santana, Nacho Méndez y Pedro Díaz; Pablo Pérez, Blackman y Traver.



El Sporting salió victorioso por dos goles a cero. En los primeros minutos del partido Traver voleó un centro de André Geraldes que toco red y adelantó a los rojiblancos. Se vió un Sporting muy intenso pero sin reflejarlo en las llegadas al arco rival. Un disparo de Blackman a los 37 minutos que dio en el palo, y un centro picante de Geraldes fueron las más peligrosas después del gol.



Tras el descanso, Peybernes ingresó por Álex Pérez y Morilla por Pedro Diaz, pasando Pablo Pérez al lugar de el último.

A los 64 minutos Adrián Torres se lució sacando un gran remate de Pablo Pérez que probaba de lejos. Tras esta acción ingresó todo el banco menos Christian Joel. Neftali por Blackman, Cordero por Noblejas, Babin por Traver (Juan Rodríguez paso al lateral derecho y André Geraldes se adelantó al medio) y Gragera por Hernán Santana. No pasó un minuto y Pelayo ya había concretado un pase de Neftali para colocar el definitivo del partido.



Algunas conclusiones habrá podido sacar Baraja. Por ejemplo, pudo ver a Pablo Pérez tanto en banda como de interno. El regreso de Traver después de su lesión. Dejo en claro que Alex Pérez habría perdido su puesto en el once inicial en detrimento de Babin y Peybernes. Hernán Santana y Nacho Méndez, que habían arrancado la temporada con muchos minutos, se muestran relegados por los recién llegados Cofie y André Sousa.



Buena noticia para Dani Martín



Durante el amistoso disputado en Mareo en la mañana del jueves, llegó a las instalaciones deportivas del Sporting la citación al Sub-21 para el portero que hoy es segunda opción, detrás de Mariño. Será la primera vez en esta categoría, aunque ya participó con la sub-16, sub-17, sub-19 y sub-20.



Raro es que lo tengan en cuenta cuando hace poco concretó su vuelta a los entrenos luego de su operación en un dedo y, sin dudas, será una ayuda anímica para el gijonés saber que lo están ojeando desde su selección aún con esta situación.



​En la citación, que los tendrá disputando dos encuentros vs. Albania e Islandia por la Fase de Clasificación del Campeonato de Europa a disputarse en Italia y San Marino, se encuentra también el ex del Sporting Jorge Meré.