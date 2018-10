Previa UD Las Palmas - AD Alcorcón: un choque de altura

La UD Las Palmas y el Alcorcón se enfrentan en el que será el mejor partido de la octava jornada en La Liga 123. Los de la isla son sólidos candidatos al ascenso a Primera División desde el inicio de temporada. Los del sur de Madrid se han colado en esta lucha por sorpresa, y por el momento, parece que mantienen el ritmo con tres victorias consecutivas.

Ambos equipos están con 14 puntos (4 victorias, 2 empates y 1 derrota). Aunque la diferencia de goles sitúa al equipo canario en la tercera plaza y al equipo madrileño justo por detrás, en el cuarto puesto. Distanciados por cuatro puntos respecto al líder, el ​Málaga, el que caiga derrotado podría alejarse de los puestos de ascenso.

Irregularidad canaria

El conjunto de Manolo Jiménez ha demostrado esta temporada que es capaz de lo mejor y de lo peor. Arrancó la temporada con una victoria ante el Reus, pero en los siguientes partidos no fue capaz de pasar del empate ante Albacete y Zaragoza.

Parecía recuperarse con la goleada ante el Nástic de Tarragona por cuatro goles a cero. Sin embargo, una semana más tarde, los canarios caían inexplicablemente en la Copa del Rey, ante un recién ascendido de Segunda B, el Rayo Majadahonda.

Tras dos victorias consecutivas, una muy importante ante el actual líder de La Liga 123, el Málaga CF, volvía a caer la semana pasada en El Molinón frente al Sporting de Gijón.

Su gran amenaza es Rubén Castro. El experimentado delantero canario lleva seis dianas en siete partidos y amenaza la gran racha de la zaga alfarera. Rafa Mir también ha aportado goles importantes al equipo canario, y junto al anteriormente mencionado Castro forman una amaneza muy peligrosa.

La nube alfarera

Es evidente que este comienzo del Alcorcón no estaba en la mente ni de los más optimistas. La afición está instalada en un estado de alegría y de ilusión provocada por el buen momento que atraviesa el equipo de Cristóbal Parralo.

Las tres victorias consecutivas, sumadas a los cinco partidos que lleva ​Dani Jiménez sin encajar un gol, han colocado al Alcorcón en la parte noble de la clasificación.

Pero desde el vestuario y cuerpo técnico han querido rebajar esta ilusión. No olvidan que esto es muy largo y que no pueden confiarse. Saben que la clave del éxito está en el trabajo y el esfuerzo, y que sin estas constantes el equipo no sería tan fuerte.

El Alcorcón cuenta con una baja importante para este partido. El extremo Nono es un fijo en el once de Parralo, y no podrá contar con él por su expulsión ante el Oviedo, el pasado domingo. Sin embargo disponen de un Juan Muñoz en estado de gracia, que acaba de ser elegido mejor jugador del mes de septiembre por la afición alfarera.

Posibles onces