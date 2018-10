Previa Girona FC - SD Eibar: última prueba antes del parón 

Llega la octava jornada del campeonato nacional para los hombres de José Luis Mendilibar. Los armeros tendrán en frente nada más y nada menos que al Girona, equipo siempre combativo en su feudo. No obstante, los propios jugadores saben de la importancia del encuentro y esperan demostrarlo en los 90 minutos.

Hora de recuperarse

La SD Eibar llega bastante tocada al encuentro de Montilivi, después de la goleada recibida la pasada semana en Ipurua. Los tres goles encajados, junto con el poco acierto de cara a portería, han hecho que los de “Mendi” se vean envueltos en una zona de la tabla que no agrada a nadie del club.

El propio técnico es consciente de la situación del equipo, otorgando extremada importancia al encuentro en tierras catalanas. “Estaría muy bien irnos al parón con una victoria, sobre todo para que cuando te mires en la clasificación no te veas ahí abajo, pero no será fácil. Estoy convencido de que si ganas vuelves a estar en la pelea con un montón de equipos y optando a todo” comentó en rueda de prensa.

Las estadísticas sonríen al Eibar

Si se comparan los resultados de ambos equipos cuando se han enfrentado entre ellos, las estadísticas son ligeramente favorables al equipo guipuzcoano. De los último cinco partidos que han disputado, la SD Eibar se ha coronado vencedora en dos de ellos, concediendo únicamente una derrota y dos empates.​

Uno de los partidos que más se recuerda entre los aficionados armeros, es el perteneciente a la trigésimo sexta jornada de la pasada campaña. Los vascos se vistieron de gala y consiguieron golear al equipo gerundense por un contundente 1-4. Los goleadores del encuentro fueron: Kike García, Takashi Inui y Joan Jordán. Por parte local, el encargado de marcar el único gol de su equipo fue Aday. Bien es cierto que ninguno de los dos equipos se jugaba nada, ya que ambos habían conseguido la ansiada permanencia.

Novedades en la convocatoria

Después de un tramo de temporada en el que la enfermería armera ha estado bastante llena, se puede decir que lo peor ha pasado. Mendilibar solo cuenta con un jugador lesionado, el argentino Gonzalo Escalante. El centrocampista latino sufre una hernia discal, aunque su evolución es positiva.

No obstante, Mendilibar ha dejado fuera de la convocatoria a 4 hombres mas: Marc Cardona, Pablo Hervías, Jordi Cala y Pedro León. Este último lesionado desde agosto.

Los 18 hombres que defenderán la elástica armera son: Dmitrovic, Bigas, Ramis, Sergio Álvarez, Diop, Sergi Enrich, Peña, Oliveira, Riesgo, Orellana, Cote, De Blasis, Kike García, Charles, Cucurella, Pere Milla, Arbilla y Jordán.

Ambos entrenadores se muestran confiados

Los técnicos de ambos equipos se muestran confiados de cara al choque de este sábado. Mendilibar sigue creyendo en sus jugadores, pero advierte del peligro de alguno de sus rivales. Concretamente ha hablado sobre Portu y Stuani. “Es bueno dentro del área, rematando, peleando con el rival y ganando posiciones. Tenemos que intentar tenerle lejos del área, pero entonces Portu, que juega al lado de él y es bueno con espacios y se siente cómodo, te puede hacer daño.” fueron las palabras del técnico vasco.

Parece que Eusebio no va a rotar en su duelo frente al Eibar y jugarán los mismos jugadores que lo hicieron frente al Huesca. No obstante, el técnico español no podrá con Mojica. El colombiano hizo parte del entrenamiento y está ya cerca de su recuperación.

Posibles onces