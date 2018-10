Pellegrino: "No debemos caer en la ansiedad"

Mauricio Pellegrino ofreció este viernes una rueda de prensa previa al partido liguero frente al Rayo Vallecano. El de Córdoba, que celebraba el día de su cumpleaños, compareció ante los medios para seguir en la misma tónica que ofreció Rubén Pérez en su conferencia del martes. Mandó un mensaje de optimismo, además de querer seguir mejorando pase lo que pase el sábado.

El entrenador del CD Leganés quiso hablar del último encuentro frente al Betis, en el que el cuadro 'pepinero' cayó derrotado por 1-0, obra de Loren Morón. A lo largo del partido, se vio a un Leganés defensivo, con la intención de no jugarle de tú a tú a un equipo que ha crecido mucho gracias a Setién. Pellegrino señaló que hubo ciertos aspectos del juego de su equipo que no le terminaron de gustar y destacó también la complejidad del partido al no poder tener mucho el balón.

También fue preguntado acerca de la variante de cuatro o cinco defensas que mostrará frente al cuadro Vallecano. Pellegrino señaló que jugó con cinco defensores para frenar a un equipo grande como el Barça y que le gustó y salió bien. Respecto al partido del Betis quiso repetir estrategia, pero no le salió del todo como él deseaba. Está por ver si se convierte en la tónica dominante de la zaga, o Mauricio decide volver a la defensa de cuatro, como suele hacer.

Respecto al Rayo Vallecano

Mauricio Pellegrino ya conoce de cerca al Rayo Vallecano esta temporada. Ya jugó frente a ellos a principios de temporada en el Torfeo Villa de Leganés, donde su equipo se impuso por 2-0 con un doblete de Carrillo. "Necesitamos los puntos y para seguir con la línea de casa, pero no debemos caer en la ansiedad. Llevamos siete jornadas y depende de lo que llamemos inicio." señaló el entrenador argentino.

También de ellos, señaló que se están adaptando todavía. Pellegrino confía mucho en Butarque para llevarles a la victoria ya que sienten la conexión con la afición. Para el partido, Mauricio recupera a Siovas y Recio, mientras que pierde a Szymanowski, Arnáiz y Ezequiel Muñoz.