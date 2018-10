Álex Moreno: "Nosotros tenemos la mentalidad de ir cada partido a sumar"

Álex Moreno es uno de los pocos futbolistas, que, a pesar de las rotaciones que pueda hacer Míchel, ha disputado todos los minutos de los seis partidos jugados por el Rayo Vallecano. El lateral, que está a pocos duelos de cumplir su juego número 100 con el equipo de la franja, ha sido entrevistado por el programa de Onda Madrid, 'El Partido de la Una', el día anterior al encuentro frente al Leganés. Así definía el jugador el derbi: "Los dos equipos estamos necesitados de puntos y de victorias, pero venimos de una buena dinámica. Sobre todo tras el partido contra el Espanyol, una lástima no llevarnos la victoria después del buen partido que hicimos. Vamos con muchas ganas de llevarnos mañana el partido", aseguró.

Moreno recalca las ganas de dedicar una victoria a la afición

Llama la atención que el equipo de Míchel parece más fuerte lejos de Vallecas que jugando ante su afición, algo sobre lo que han preguntado a Moreno: "Al final nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa. Queremos brindarle una victoria en casa ya a la afición. Las ganas también de querer darles ya la victoria, hace que nos pongamos un poco más nerviosos a la hora de hacerlo. Tenemos que estar muy tranquilos sabiendo que hacemos buen juego, haciendo muy buenos partidos y la victoria llegará", afirmó, destacando la importancia de la afición para el equipo.

Álex Moreno tratando de lanzar un centro | Fotografía: La Liga

A priori, el equipo de Vallecas está llamado a pelear por la permanencia. Así lo ve el lateral: "Nosotros tenemos la mentalidad de ir cada partido a sumar. Está claro que el principal objetivo es la salvación. A partir de ahí, todo lo que sea bueno y subir escalones pues bienvenido sea. Queda mucha liga, y está claro que cuanto más puntos consigamos en esta primera vuelta, mejor será para la segunda".

Para Moreno, la diferencia entre primera y segunda se nota en varios aspectos

Álex Moreno, extremo natural y reconvertido a lateral, parece estar notando cómo penalizan determinados errores en la máxima categoría, algo que no pasaba en Segunda División. El catalán ha destacado las principales diferencias entre ambas competiciones: "De primera a segunda se nota mucho la calidad. Cuando se cometen algunos errores, en primera pocas veces se perdonan esas ocasiones. En cuanto al juego, el Rayo va a hacer lo mismo. Vamos a intentar hacer el mismo juego que ha hecho que subamos a Primera División, y así está siendo. Hay que corregir muchas cosas a través del juego, de cosas que se han visto que han hecho que encajemos goles. La dinámica de atacar y tener balón es fundamental para este Rayo", destacó.

Álex Moreno celebrando el gol del ascenso | Fotografía: La Liga

El gol que el joven futbolista marcó el pasado 27 de mayo y significó la vuelta de su equipo a Primera División, ha marcado un antes y un después, tanto en su carrera, como en la historia del propio Rayo Vallecano. Ese tanto, añadido a la importancia que tiene, probablemente alegra la vida de algunos rayistas cuando vuelven a recordarlo. Precisamente por eso, se ha cuestionado si Moreno vuelve a ver el gol en algún momento malo, ante lo que ha confesado: "Hace mucho ya que no lo veo. Es verdad que esos momentos son recuerdos que son muy bonitos de recordar y de vivir. Esos momentos ya te quedan para siempre y ojalá puedan venir muchos más, está claro", contestó.

El lateral considera que el inicio liguero ha sido extraño

Respecto al estilo de juego del Rayo y al inicio tan extraño que ha tenido el equipo, Moreno ha explicado las razones para ser el segundo equipo más goleado, por detrás del Huesca: "Ya sabemos que el Rayo también arriesga bastante en la salida de balón. No es lo mismo en segunda que en primera, está claro. Han venido unos partidos también un poco raros a la hora de jugar con uno menos, encajar cinco goles en casa con uno menos mucho tiempo de juego contra el Alavés… Yo creo que hay que ir midiendo un poco más la hora de defender, la hora de estrategias, de gente en el área… Se trata de encajar piezas y al seguir defendiendo mejor, eso se irá limando", afirmó con esperanza.

Álex Moreno protegiendo un balón ante Alberto | Fotografía: Noelia Déniz

El compañero de habitación en las concentraciones de Álex Moreno es Alberto, el actual capitán del equipo. Cuestionado sobre el guardameta, el lateral no ha tenido más que palabras de agradecimiento para él: "El año pasado estuve todo el año con él en la habitación. Es una persona que la he tenido muy cerca, que me ha dicho muchas cosas que él ha podido vivir… Ya no solo que sean deportivamente, si no en la vida. Tiene mucho vivido y todo lo que pueda aprender de él, que todo lo que me ha enseñado ha sido bueno. También en el tema del ascenso, que me dijo en su momento que iba a ser muy bonito si pudiéramos conseguirlo. Y sobre todo a la hora de meter el gol del ascenso, que me dijo que iba a llorar como nunca, y así fue. Es un referente en el vestuario, es un líder y eso se nota también en el campo", finalizó, halagando al portero.