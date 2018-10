Juan Antonio Anquela: "Me espero un Tartiere que nos va a ayudar"

El Real Oviedo quiere sacarse de una vez la espina de no saber lo que es ganar en casa y tendrá que hacerlo ante el único equipo de la categoría que todavía no ha perdido ningún partido en lo que va de temporada, el Albacete Balompié.

Con motivo de este siguiente enfrentamiento, Juan Antonio Anquela ha respondido a las preguntas que le han realizado los diferentes medios de comunicación que se presentaron en las instalaciones deportivas de El Requexón, después de que el equipo carbayón concluyese el último entrenamiento previo al choque contra el Albacete. Sobre lo que más le importa en este momento al jienense, Anquela declaró: "Sobre todo sumar, y para sumar hay que hacer las cosas bien y ganar en casa. Explicación futbolística siempre hay, los rivales han sido mejores que nosotros porque hemos estado largos e imprecisos".

Posteriormente, el preparador del Real Oviedo se mostró muy optimista de cara al siguiente encuentro: "Yo creo que el domingo lo vamos a conseguir. Lo del Albacete no es casualidad, está jugando muy bien al fútbol. Hay que tener cuidado con lo que tienen, que por algo están arriba". A pesar de mostrarse confiado, el técnico azul no quiere que sus futbolistas se relajen, ya que necesitan darlo todo para uno de los equipos más en forma de toda La Liga 1|2|3.

Un asunto que preocupa a la afición, y sobre el que la prensa le ha preguntado al jienense, es el apartado de lesionados, ya que actualmente, hay varios futbolistas del primer equipo llenando la enfermería, y en principio Anquela deberá convocar a tres jugadores del filial, pudiendo incluso ser cuatro si Ibrahima Baldé no se recupera de una contractura que padece. Sobre este tema, el preparador del Real Oviedo comentó que "nunca me he quejado de las bajas. Esto es lo que hay y con los que tenemos iremos adelante, y estoy convencido de que lo vamos a hacer bien. Con muy poco nos están haciendo gol y eso sí que es lo que me preocupa".

Finalmente, tras unas semanas algo convulsas, con un Anquela que se mostraba algo sobreexcitado en las ruedas de prensa, el míster del Real Oviedo quiere que la afición los apoye todo lo posible para poder llevarse la primera victoria en casa de la temporada: "Me espero un Tartiere que como siempre, nos va a ayudar mucho. Nosotros tenemos que entregarnos, no hay más", sentenció el jienense.